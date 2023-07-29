«Манчестер Юнайтед» может потратить 30 миллионов на полуфиналиста ЧМ-2022

«Манчестер Юнайтед» сейчас работает над покупкой нового нападающего, но у клуба есть еще одна трансферная цель.
«МЮ» хочет в конце лета подписать опорного полузащитника. Основным вариантом считается Софиан Амрабат из «Фиорентины».
За марокканца придется заплатить около 30 миллионов фунтов. Чтобы иметь такую сумму, клубу придется продать несколько ненужных игроков.
- В прошлом сезоне Амрабат провел за «Фиорентину» 49 матчей и сделал 1 ассист.
- В декабре он со сборной Марокко дошел до полуфинала ЧМ-2022.
Источник: The Guardian