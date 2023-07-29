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    • «Манчестер Юнайтед» может потратить 30 миллионов на полуфиналиста ЧМ-2022

    «Манчестер Юнайтед» может потратить 30 миллионов на полуфиналиста ЧМ-2022

    «Манчестер Юнайтед» сейчас работает над покупкой нового нападающего, но у клуба есть еще одна трансферная цель.

    «МЮ» хочет в конце лета подписать опорного полузащитника. Основным вариантом считается Софиан Амрабат из «Фиорентины».

    За марокканца придется заплатить около 30 миллионов фунтов. Чтобы иметь такую сумму, клубу придется продать несколько ненужных игроков.

    • В прошлом сезоне Амрабат провел за «Фиорентину» 49 матчей и сделал 1 ассист.
    • В декабре он со сборной Марокко дошел до полуфинала ЧМ-2022.

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    Источник: The Guardian

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