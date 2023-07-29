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    • «Крылья Советов» – «Динамо»: стартовые составы на 2-й тур РПЛ

    «Крылья Советов» – «Динамо»: стартовые составы на 2-й тур РПЛ

    «Крылья Советов» и «Динамо» назвали составы на игру второго тура чемпионата России-2023/24.

    Крылья Советов: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Карпицкий.

    Динамо: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Захарян, Нгамалe, Смолов, Тюкавин.

    • Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
    • Начало – в 15:00 мск.
    • «Крылья» стартовали в РПЛ с победы над «Ахматом» (2:1), «Динамо» – с поражения от «Краснодара» (1:3).

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    Источник: сайт РПЛ

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