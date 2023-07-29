«Крылья Советов» – «Динамо»: стартовые составы на 2-й тур РПЛ

«Крылья Советов» и «Динамо» назвали составы на игру второго тура чемпионата России-2023/24.
Крылья Советов: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Ежов, Рахманович, Гарре, Карпицкий.
Динамо: Шунин, Лаксальт, Бальбуэна, Маричаль, Даса, Скопинцев, Фомин, Захарян, Нгамалe, Смолов, Тюкавин.
- Матч пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
- Начало – в 15:00 мск.
- «Крылья» стартовали в РПЛ с победы над «Ахматом» (2:1), «Динамо» – с поражения от «Краснодара» (1:3).
Источник: сайт РПЛ