У Кокорина есть предложения из РПЛ

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил, что игроком интересуются в России.

«Возвращение в «Арис»? Надо спросить у «Ариса».

Сейчас всe зависит от «Фиорентины, он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете.

Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», – сказал агент.