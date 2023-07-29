У Кокорина есть предложения из РПЛ

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, сообщил, что игроком интересуются в России.
«Возвращение в «Арис»? Надо спросить у «Ариса».
Сейчас всe зависит от «Фиорентины, он их футболист и играет там, если будут какие-то подвижки, вы об этом узнаете.
Будущее Александра зависит от «Фиорентины». Другие варианты у Кокорина есть: из РПЛ и за рубежом тоже», – сказал агент.
- Российский форвард с августа был в аренде в «Арисе».
- Он забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 30 матчах.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.
Источник: Metaratings