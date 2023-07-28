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    • «Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга»

    «Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга»

    Пресс-служба «Ростова» выпустила видеоанонс встречи второго тура РПЛ против «Зенита» в стиле сериала «Бандитский Петербург».

    «В преддверии матча против «Зенита» мы вдохновились классикой отечественного кинематографа, а также атмосферой городских пейзажей прекрасного Санкт-Петербурга и воссоздали эпизод из культового сериала», – написали ростовчане.

    • Игра состоится завтра, 29 июля.
    • В 1-м туре обе команды победили.
    • Премьера «Бандитского Петербурга» состоялась в 2000 году.

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    Источник: ютуб-канал «Ростова»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2453

      jek718875 41 минуту назад

      После такого сходняка, нужно Зиньку рвать

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2453

      jek718875 48 минут назад

      Нормальсон

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