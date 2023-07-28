«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга»

Пресс-служба «Ростова» выпустила видеоанонс встречи второго тура РПЛ против «Зенита» в стиле сериала «Бандитский Петербург».

«В преддверии матча против «Зенита» мы вдохновились классикой отечественного кинематографа, а также атмосферой городских пейзажей прекрасного Санкт-Петербурга и воссоздали эпизод из культового сериала», – написали ростовчане.