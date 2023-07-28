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  • «Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга»

«Ростов» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Бандитского Петербурга»

28 июля 2023, 20:26
5

Пресс-служба «Ростова» выпустила видеоанонс встречи второго тура РПЛ против «Зенита» в стиле сериала «Бандитский Петербург».

«В преддверии матча против «Зенита» мы вдохновились классикой отечественного кинематографа, а также атмосферой городских пейзажей прекрасного Санкт-Петербурга и воссоздали эпизод из культового сериала», – написали ростовчане.

  • Игра состоится завтра, 29 июля.
  • В 1-м туре обе команды победили.
  • Премьера «Бандитского Петербурга» состоялась в 2000 году.

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Источник: ютуб-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (5)
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jek718875
1690565684
Нормальсон
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jek718875
1690566131
После такого сходняка, нужно Зиньку рвать
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odessakmv
1690570296
)))))
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Persona_non_Grata
1690572622
Ну что же - наверно первый нормальный анонс вижу ! Прикольно )
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portero
1690578532
Страшный сон Мелёхина. Кино однако сняли....
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