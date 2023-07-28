В РФС назвали условие, при котором бразильцы перестанут считаться легионерами в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

– Рассматривает РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев?

– Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС.

Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами.

Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда – да, представители этих стран не будут считаться легионерами в России.