В РФС назвали условие, при котором бразильцы перестанут считаться легионерами в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.
– Рассматривает РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев?
– Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС.
Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами.
Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда – да, представители этих стран не будут считаться легионерами в России.
- БРИКС – союз 5 государств, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
- Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
- Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.