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    • В РФС назвали условие, при котором бразильцы перестанут считаться легионерами в РПЛ

    В РФС назвали условие, при котором бразильцы перестанут считаться легионерами в РПЛ

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

    – Рассматривает РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев?

    – Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС.

    Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами.

    Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда – да, представители этих стран не будут считаться легионерами в России.

    • БРИКС – союз 5 государств, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
    • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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    Источник: «Матч ТВ»

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