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  • В РФС назвали условие, при котором бразильцы перестанут считаться легионерами в РПЛ

В РФС назвали условие, при котором бразильцы перестанут считаться легионерами в РПЛ

28 июля 2023, 16:16
6

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов порассуждал о возможном изменении лимита на легионеров в чемпионате России.

– Рассматривает РФС смягчение лимита на легионеров для африканцев?

– Можно ответить коротко, можно чуть подробнее. Во‑первых, и это основное, лимит на игроков определяется министерством спорта, а не РФС.

Тем не менее, во‑вторых, существуют исключения, когда РФ заключает определенные соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, в рамках которого спортсмены из Белоруссии не считаются легионерами.

Вчера как раз в кулуарах мне один из ваших коллег задавал вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. Тогда – да, представители этих стран не будут считаться легионерами в России.

  • БРИКС – союз 5 государств, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.
  • Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Митрофанов Максим
Комментарии (6)
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portero
1690552539
Тогда у нас будут играть одни бразилы.... Зачем это?
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odessakmv
1690555970
писта (котенку) в смысле спорту....
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eugen-han
1690556715
йух им, а не послабление лимита.
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Persona_non_Grata
1690559867
Ахахаха - импортозамещение по нашему !!! Не забудьте им шильдики приляпать - ну типа "НЕ ЛЕГИОНЭР" или "ПОЧТИ РУССКИЙ" !!! )))
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Solist345345
1690560187
Ну здравствуй, Зенит Санкт-Паоло.
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Bomjipidary
1690560861
Если такое будет, то в зЕлупе будут из русских только Миллер и Семак
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