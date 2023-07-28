Пеп Гвардиола – новый герой шоу «Улица Гусева» на канале «Суперлига»

На YouTube-канале «Суперлига» вышел третий выпуск шоу «Улица Гусева», в котором известный комментатор и амбассадор БК «Лига Ставок» Виктор Гусев в уютной атмосфере рассказывает яркие истории о звeздах мирового футбола.

Герой выпуска – Пеп Гвардиола, знаменитый испанский полузащитник и главный новатор современного футбола. Вы узнаете историю человека, который пробовал себя в новых условиях, экспериментировал даже в решающих матчах, рисковал и ошибался – и всt ради того, чтобы не эксплуатировать один и тот же тактический метод и прогрессировать как тренер.