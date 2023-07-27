Почеттино ответил, претендует ли «Челси» на Мбаппе

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отрицает интерес лондонского клуба к Килиану Мбаппе.
«Мы работаем в нашей реальности, она – другая. Лично мне сказать нечего. Я лишь надеюсь, что они найдут решение, которое устроит обе стороны.
Я люблю «ПСЖ», я был там игроком и тренером. И я люблю Килиана», – сказал Почеттино.
- «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии.
- Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
- Французу предложили 700 млн евро за сезон в Саудовской Аравии, но он отказал.
- Он хочет остаться в парижском клубе на год, а затем уйти в «Реал» бесплатно.
Источник: твиттер Фабрицио Романо