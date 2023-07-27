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    Почеттино ответил, претендует ли «Челси» на Мбаппе

    Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отрицает интерес лондонского клуба к Килиану Мбаппе.

    «Мы работаем в нашей реальности, она – другая. Лично мне сказать нечего. Я лишь надеюсь, что они найдут решение, которое устроит обе стороны.

    Я люблю «ПСЖ», я был там игроком и тренером. И я люблю Килиана», – сказал Почеттино.

    • «ПСЖ» не взял Мбаппе в турне по Японии.
    • Форварда отстранили за отказ продлевать контракт, истекающий в 2024 году.
    • Французу предложили 700 млн евро за сезон в Саудовской Аравии, но он отказал.
    • Он хочет остаться в парижском клубе на год, а затем уйти в «Реал» бесплатно.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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