Почеттино ответил, претендует ли «Челси» на Мбаппе

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино отрицает интерес лондонского клуба к Килиану Мбаппе.

«Мы работаем в нашей реальности, она – другая. Лично мне сказать нечего. Я лишь надеюсь, что они найдут решение, которое устроит обе стороны.

Я люблю «ПСЖ», я был там игроком и тренером. И я люблю Килиана», – сказал Почеттино.