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  • Гинер рассказал, сколько ЦСКА сможет заработать благодаря возвращению пива на стадион

Гинер рассказал, сколько ЦСКА сможет заработать благодаря возвращению пива на стадион

27 июля 2023, 09:51
3

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил решение Госдумы России снять запрет на продажу пива на стадионах.

По его мнению, финансовый эффект будет незначительным.

«Забудьте про финансовую часть. Клуб в сезон может получить 10-12 миллионов рублей. При наших бюджетах в 100 миллионов долларов.

Вопрос в другом. [Максим] Митрофанов [генеральный секретарь РФС] отметил: косвенно это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион.

Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Там это можно, это же не стадион.

Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени. А может напиться в баре. Это лучше?

Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как это сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить», – сказал Гинер.

  • Запрет на продажу алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
  • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (3)
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saf05
1690443272
Лучше бы об команде думал.
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Дядя Серёжа
1690451913
Пьют как кони?
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