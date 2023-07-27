Гинер рассказал, сколько ЦСКА сможет заработать благодаря возвращению пива на стадион

Президент ЦСКА Евгений Гинер оценил решение Госдумы России снять запрет на продажу пива на стадионах.

По его мнению, финансовый эффект будет незначительным.

«Забудьте про финансовую часть. Клуб в сезон может получить 10-12 миллионов рублей. При наших бюджетах в 100 миллионов долларов.

Вопрос в другом. [Максим] Митрофанов [генеральный секретарь РФС] отметил: косвенно это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион.

Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Там это можно, это же не стадион.

Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени. А может напиться в баре. Это лучше?

Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как это сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить», – сказал Гинер.