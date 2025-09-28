Введите ваш ник на сайте
Внучка Гинера рассказала, как получила работу в ЦСКА

Сегодня, 11:23

Саша Гинер, внучка президента ЦСКА Евгения Гинера, рассказала, как оказалась в клубе на работе.

«Год назад я закончила МГИМО по специальности «Связи с общественностью» и на четвeртом курсе проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Руководителем был Кирилл Брейдо. Сейчас уже мы обсудили полноценную работу, чему я очень рада. Я уже работала ведущей, и мы решили, что будет идеально попробоваться в кадре на CSKA TV.

Роль ведущей мне очень близка. Училась в разных творческих школах, и там у нас были разные направления: вокал, танцы, сценическая речь, актeрское мастерство. Я была ведущей на радио, работала на «Карусели», пять лет являлась официальным лицом Disney. Мне всегда очень нравилось быть в роли ведущей, а сейчас это новый опыт, по большей части в формате интервью. Мне это очень интересно, и я рада, что мне предоставилась такая возможность. При этом я понимаю, что мне ещe предстоит многому научиться», – сказала Гинер.

  • Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года.
  • Сейчас команда занимает 4-е место в РПЛ с 18 очками после 9 туров.
  • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
