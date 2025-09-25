Внучка Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ

Новой ведущей на телевидении ЦСКА стала Саша Гинер – внучка 65-летнего президента клуба Евгения Гинера.

«Мы долго искали ведущую на ЦСКА ТВ. Это должна быть не просто яркая девушка. У нее должно быть большое красно-синее сердце, понимание и знание истории и всех текущих процессов клуба. У нее должны быть ценности ПФК ЦСКА!

Андрюха Маган прекрасен, Сережа Фомин безусловно тоже. Но, конечно, в помощь нужна красавица ведущая. Мы уже думали, что такую ведущую нам не найти никогда. Но время шло, и юная Саша росла и набиралась опыта и знаний, и вдруг всe сошлось и стало прекрасно и очевидно.

Итак, новая ведущая ЦСКА ТВ, внучка Евгения Ленноровича, болельщица ЦСКА с пеленок – Саша Гинер! Давайте накидаем Саше лайков и слов поддержки! ❤️💙» – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.