Внучка Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ

Сегодня, 14:55
5

Новой ведущей на телевидении ЦСКА стала Саша Гинер – внучка 65-летнего президента клуба Евгения Гинера.

«Мы долго искали ведущую на ЦСКА ТВ. Это должна быть не просто яркая девушка. У нее должно быть большое красно-синее сердце, понимание и знание истории и всех текущих процессов клуба. У нее должны быть ценности ПФК ЦСКА!

Андрюха Маган прекрасен, Сережа Фомин безусловно тоже. Но, конечно, в помощь нужна красавица ведущая. Мы уже думали, что такую ведущую нам не найти никогда. Но время шло, и юная Саша росла и набиралась опыта и знаний, и вдруг всe сошлось и стало прекрасно и очевидно.

Итак, новая ведущая ЦСКА ТВ, внучка Евгения Ленноровича, болельщица ЦСКА с пеленок – Саша Гинер! Давайте накидаем Саше лайков и слов поддержки! ❤️💙» – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

  • Гинер является президентом ЦСКА с 2001 года.
  • Сейчас команда занимает 2-е место в РПЛ с 18 очками после 9 туров.

Источник: телеграм-канал «Брейдо / И после»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Де зуев
1758801417
Вот это жесткий блат !!!! Позор какой то
Ответить
Интерес
1758802175
Праль-на! Всё в дом, всё для семьи, всё для победы...
Ответить
Semenycch
1758803199
А не пробовали честный конкурс ведущих провести? Ах, да, это же ЦСКА. Здесь слово честность и армейский клуб малосовместимы!
Ответить
Де зуев
1758803593
Уверен на 10000 % что есть более достойные кандидаты....
Ответить
