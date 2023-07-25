Пиво возвращается на стадионы России: Госдума одобрила снятие запрета на его продажу

Госдума РФ одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах.

На пленарном заседании 25 июля был принят проект постановления с рекомендациями депутатов правительству.

Госдума рекомендовала ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.