Пиво возвращается на стадионы России: Госдума одобрила снятие запрета на его продажу

Короче : если кто из оформивших "фануйди" , вдруг станет чем-то недоволен , ему подкинут пивка - и он будет гораздо сговорчивее .
Госдума РФ одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах.
На пленарном заседании 25 июля был принят проект постановления с рекомендациями депутатов правительству.
Госдума рекомендовала ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.
- Запрет на продажу алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
- Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.