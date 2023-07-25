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    • Пиво возвращается на стадионы России: Госдума одобрила снятие запрета на его продажу

    Пиво возвращается на стадионы России: Госдума одобрила снятие запрета на его продажу

    Госдума РФ одобрила снятие запрета на продажу пива на стадионах.

    На пленарном заседании 25 июля был принят проект постановления с рекомендациями депутатов правительству.

    Госдума рекомендовала ускорить внесение в законодательство поправок о снятии запрета на продажу пива на стадионах.

    • Запрет на продажу алкогольной продукции на российских стадионах действует с 2005 года.
    • Возвращение пива – один из пунктов плана по стимулированию болельщиков оформлять Fan ID.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +409

      Айболид 45 минут назад

      Короче : если кто из оформивших "фануйди" , вдруг станет чем-то недоволен , ему подкинут пивка - и он будет гораздо сговорчивее .

      0
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      Рейтинг: +5783

      Питерский князь 48 минут назад

      Мясные болельщики ждут, когда снимул заперт на ЛГБТ пропаганду.
      Хотят на футбол нагишем в кожаных масках или беретах ходить.
      :)))

      2
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      Рейтинг: +27004

      slavutiq70 > Питерский князь 33 минуты назад

      Ты не князь . ты дебил ....

      0
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      Рейтинг: +5783

      Питерский князь > Питерский князь 30 минут назад

      Тебя бомбит.
      :)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14766

      Skull_Boy 1 час назад

      Интересно эти пенсионеры в пиджаках знают, что в Европе продают безалкогольное пиво на трибуне или спаивать остаток народа это план, хотя оно и так видно, если одни КБ и разливухи в жилых домах

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      Рейтинг: +814

      borusse > Skull_Boy 24 минуты назад

      безалкогольное только на еврокубках

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      Рейтинг: +15215

      R_a_i_n 1 час назад

      И как обычно со своим низя...

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      Рейтинг: +2814

      BlackMurder 1 час назад

      По таким ценам оно нафиг не упало, я лучше вискаря перед матчем жахну и на матч

      1
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      Рейтинг: +2021

      Fialet 1 час назад

      Правильно, спаивайте и дальше и без того обезличенную нацию.

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      Ответить
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      Рейтинг: +5783

      Питерский князь > Fialet 46 минут назад

      Сам написал, сам себе плюсик поставил.
      Значимость своих комментариев показал.
      :)))

      0
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      Рейтинг: +252

      odessakmv 1 час назад

      долго же тугодумы из думы думали.... видимо решали и долго не могли договориться, чей же сынок/внучок получит лицензию на продажу пива на принадлежащий ему, совершенно случайно, пивной заводик

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      Рейтинг: +5500

      fakeid 1 час назад

      помнится, heineken предлагал 2 миллиарда рублей за право продавать пиво у нас на стадионах. интересно, кто сейчас будет эксклюзивным поставщиком.

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      Рейтинг: +23501

      Persona_non_Grata > fakeid 1 час назад

      Не правильный вопрос, уточнение - кто из друзей..., родственников друзей, ну или друзей друзей будет ...(далее по тексту) ...

      1
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