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    • Сакамото: «С нетерпением жду возвращения россиянок на соревнования»

    Сакамото: «С нетерпением жду возвращения россиянок на соревнования»

    Японская фигуристка Каори Сакамото ждет возвращения российских соперниц на международные старты.

    «Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки, но все прокаты целиком, конечно, смотреть не успевала. Я вижу, как много там появилось новых интересных девочек в юниорах.

    Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации – и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением.

    Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне – и бороться за победу», – сказала действующая чемпионка мира.

    Источник: Sports.ru

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