Сакамото: «С нетерпением жду возвращения россиянок на соревнования»

Японская фигуристка Каори Сакамото ждет возвращения российских соперниц на международные старты.

«Я старалась следить за тем, как в этом сезоне выступают российские фигуристки, но все прокаты целиком, конечно, смотреть не успевала. Я вижу, как много там появилось новых интересных девочек в юниорах.

Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации – и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением.

Мне надо будет каждый раз показывать свой максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне – и бороться за победу», – сказала действующая чемпионка мира.