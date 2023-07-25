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    • «Спартак» – «Балтика»: смотреть онлайн трансляцию бесплатно 31 июля 2023

    «Спартак» – «Балтика»: смотреть онлайн трансляцию бесплатно 31 июля 2023

    «Спартак» и «Балтика» сыграют в матче 2-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве 30 июля в 15:00 мск.

    «Спартак» – явный фаворит матча по версии букмекеров, коэффициент на победу московской команды составляет 1,37. На ничью дают 5,50. На выигрыш «Балтики» можно поставить за 8,90.

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Выиграет ли «Спартак» второй матч подряд на старте сезоне? Получите бесплатный бонус в 17000 рублей и ставьте на игру

    Источник: «Бомбардир»

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