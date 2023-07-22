«Ахмат» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1-й тур РПЛ

«Ахмат» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч первого тура РПЛ.
- Встреча на «Ахмат Арене» начнется в 20:00 мск.
Ахмат: Шелия, Семенов, Быстров, Тодорович, Челикович, Камилов, Олейников, Бериша, Диванович, Ильин, Конате.
Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Ахмедов, Волков, Тимофеев, Мацуев, Якуев, Агаларов.
Крылья Советов: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Иванисеня, Гарре, Цыпченко, Карпицкий.
Запасные: Фролов, Ломаев, Рассказов, Барач, Хубулов, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рахманович.
Источник: телеграм-канал «Ахмата»