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    • «Ахмат» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1-й тур РПЛ

    «Ахмат» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 1-й тур РПЛ

    «Ахмат» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч первого тура РПЛ.

    • Встреча на «Ахмат Арене» начнется в 20:00 мск.

    Ахмат: Шелия, Семенов, Быстров, Тодорович, Челикович, Камилов, Олейников, Бериша, Диванович, Ильин, Конате.

    Запасные: Опарин, Ташаев, Уциев, Ахмедов, Волков, Тимофеев, Мацуев, Якуев, Агаларов.

    Крылья Советов: Овсянников, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Ежов, Иванисеня, Гарре, Цыпченко, Карпицкий.

    Запасные: Фролов, Ломаев, Рассказов, Барач, Хубулов, Бабкин, Витюгов, Салтыков, Рахманович.

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    Источник: телеграм-канал «Ахмата»

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