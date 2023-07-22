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  • Бабаев пообещал фанатам ЦСКА трансферы: «Усиление обязательно будет»

Бабаев пообещал фанатам ЦСКА трансферы: «Усиление обязательно будет»

22 июля 2023, 19:02
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по трансферному вопросу после поражения команды от «Урала» (1:2) в первом туре РПЛ.

«Я согласен с Владимиром Валентиновичем Федотовым, в первом тайме были моменты, которые мы могли реализовать, но в сослагательном наклонении рассуждать в футболе нельзя.

Конечно, начинать чемпионат с поражения никто не хочет, но и глобальные выводы делать нельзя. Ровно неделю назад все справедливо отмечали нашу игру в матче за Суперкубок, но мы и тогда понимали, что впереди много работы, так и сейчас нет никаких упаднических настроений. На сегодняшний день нам заметно осложняют жизнь травмы и отсутствие глубины состава.

Трансферы, разумеется, стоит ждать. Мы понимаем, что команде требуется усиление. Трансфер происходит, когда совпадают видение тренерского штаба, селекционного отдела, самого игрока, а также финансовые возможности нашего клуба на осуществление трансфера и недавно появившийся новый фактор – наличие устраивающих гарантий при доставке средств другому клубу.

Несмотря на отсутствие еврокубков, которые всегда имели определяющую роль в бюджете клуба, мы ставим высокие задачи и не собираемся останавливаться после прошлого сезона. И для развития команды, конечно, нужна свежая кровь.

Работа ведeтся по многим позициям. Нам нужно усиливать конкуренцию как на флангах, так и на позициях в нападении. Со многими игроками сейчас идут переговоры. Да, всегда хочется привести игрока уже к первому дню сборов, но реальность часто диктует свои правила игры, а переплачивать мы себе позволить не можем. Рациональный же подход порой более сложный и утомительный, а также добавляет нашим болельщикам негативных эмоций в ожидании.

Но мы работаем и настроены оптимистично, и я прошу болельщиков поддержать команду: усиление обязательно будет, а клуб и команда единым целым и дальше после успешного прошлого сезона будет идти только вперeд», – сказал Бабаев.

  • ЦСКА в прошлом сезоне финишировал 2-м.
  • Команда в июне выиграла Кубок России.
  • Впереди у ЦСКА кубковый матч против «Оренбурга».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (4)
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За Московский ЦСКА
1690045906
Нет веры,ни грамма! Лучший трансфер выход к ****. фени самого бабаева! Нет сил смотреть на это вечно довольное "лицо".
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RUSARM
1690046001
одно бла,бла,бла!! Про напа говорят уже три сезона-а где он??? Вот такая хреновая ваша работа,руководства!!!
Ответить
Таврида
1690046262
Когда новичков наигрывать, сезон УЖЕ начался? Бабаев с Мовсесьяном - два паразита на теле ЦСКА.
Ответить
biber.ru
1690054917
Слов много.
Ответить
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