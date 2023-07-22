Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба назвал фаворитов стартовавшего сезона РПЛ

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о новом сезоне чемпионата России.

    «Наша задача – идти от игры к игре, то есть каждый матч для нас – определeнный финал, нам нужно в каждой игре отдавать максимум и как можно выше подниматься.

    У нас очень большие амбиции, но, чтобы про них говорить, нужно это подкрепить делом. Мы сделали огромный объeм работы, был очень тяжeлый сбор.

    Как говорится, всe покажет зелeное поле, официальные игры. Я с нетерпением жду этого.

    Конкуренты? Понятно, «Зенит». Команда, которая пять раз подряд чемпион, уже главный фаворит. Помимо них, конечно же, ЦСКА и «Спартак».

    Думаю, эта тройка и мы, «Локомотив» – те, кто будет претендовать на высокие места», – заявил Дзюба.

    • «Локо» стартует в РПЛ сегодня домашней игрой с «Рубином».
    • Дзюба в прошлом сезоне забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

    Новости по теме
    Семин высказался о перспективах Дзюбы в новом сезоне
    Тарасов назвал Дзюбу «дураком» и призвал «Локо» разорвать с ним контракт 14
    Дзюба: «Тарасова мы знаем как человека, у которого на лице сидела Бузова» 17
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7144

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Все по делу. Разве что Краснодар я бы тоже не скидывал со счетов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 