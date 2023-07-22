Дзюба назвал фаворитов стартовавшего сезона РПЛ

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о новом сезоне чемпионата России.

«Наша задача – идти от игры к игре, то есть каждый матч для нас – определeнный финал, нам нужно в каждой игре отдавать максимум и как можно выше подниматься.

У нас очень большие амбиции, но, чтобы про них говорить, нужно это подкрепить делом. Мы сделали огромный объeм работы, был очень тяжeлый сбор.

Как говорится, всe покажет зелeное поле, официальные игры. Я с нетерпением жду этого.

Конкуренты? Понятно, «Зенит». Команда, которая пять раз подряд чемпион, уже главный фаворит. Помимо них, конечно же, ЦСКА и «Спартак».

Думаю, эта тройка и мы, «Локомотив» – те, кто будет претендовать на высокие места», – заявил Дзюба.