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Топ-10 стадионов мира по версии FourFourTwo

21 июля 2023, 23:46
7

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших стадионов мира.

10. «Сан-Сиро»

Милан, Италия.

Открыт в 1926 году.

Вместимость: 80018.

9. «Айброкс»

Глазго, Шотландия.

1899

50817

8. «Уэмбли»

Лондон, Великобритания

2007

90000

7. «Камп Ноу»

Барселона, Испания

1957

99354

6. «Ацтека»

Мехико, Мексика

1966

87523

5. «Монументаль»

Буэнос-Айрес, Аргентина

1938

86049

4. «Тоттенхэм Хотспур»

Лондон, Великобритания

2019

62850

3. «Сигнал Идуна Парк»

Дортмунд, Германия

1974

81365

2. «Маракана»

Рио-де-Жанейро, Бразилия

1950

78838

1. «Бомбонера»

Буэнос-Айрес, Аргентина

1940

54000

Московские «Лужники» заняли в рейтинге FourFourTwo 58-е место.

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de, imago sportfotodienst, ZUMAPRESS.com, dpa/Global Look Press

Источник: FourFourTwo
Весь мир
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1689973367
А где Дыра Арена с его 6 млрд рублей
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GermanVo
1689988123
Как всегда авторитетная, справедливая и единственно верная оценка западных экспертов. Какое бы не было моё отношение к баклан-арене, но этот стадион, как минимум в тройке лучших на планете(Расположение, инфраструктура, технологичность). Интересно, какие критерии оценки были взяты. Если по посещаемости и болению зрителей, то тогда вопросов нет.
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jek718875
1689994853
Лучший стадион в Иваново(Текстильщик)вне конкурса
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JIEGEHDA
1690007866
Бред полный . Какие оценки ?? Да лучше новый красивый чем старый и разрушившийся . Стадионы Зенита Рубина и Спартака как минимум не хуже чем стадионы АПЛ . Но всё таки я думаю учитывали или же вмешаемость и заполняемость , или же просто известность .
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alefreddy
1690008042
Лужники не попали наверное из за беговых дорожек
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Давид59
1690009791
Судя по выбору стадионов, издание - авторитетное в очень узкий кругах. По мне, так самые шикарные арены - в Амстердаме, Мюнхене и у нас.
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razory
1690021973
а я думаю что Газпром-Арена лучше
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