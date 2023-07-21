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    Топ-10 стадионов мира по версии FourFourTwo

    Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших стадионов мира.

    10. «Сан-Сиро»

    Милан, Италия.

    Открыт в 1926 году.

    Вместимость: 80018.

    9. «Айброкс»

    Глазго, Шотландия.

    1899

    50817

    8. «Уэмбли»

    Лондон, Великобритания

    2007

    90000

    7. «Камп Ноу»

    Барселона, Испания

    1957

    99354

    6. «Ацтека»

    Мехико, Мексика

    1966

    87523

    5. «Монументаль»

    Буэнос-Айрес, Аргентина

    1938

    86049

    4. «Тоттенхэм Хотспур»

    Лондон, Великобритания

    2019

    62850

    3. «Сигнал Идуна Парк»

    Дортмунд, Германия

    1974

    81365

    2. «Маракана»

    Рио-де-Жанейро, Бразилия

    1950

    78838

    1. «Бомбонера»

    Буэнос-Айрес, Аргентина

    1940

    54000

    Московские «Лужники» заняли в рейтинге FourFourTwo 58-е место.

    Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de, imago sportfotodienst, ZUMAPRESS.com, dpa/Global Look Press

    Источник: FourFourTwo

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    21.07.2023 23:46
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14762

      Skull_Boy 2 часа назад

      А где Дыра Арена с его 6 млрд рублей

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