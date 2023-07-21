Топ-10 стадионов мира по версии FourFourTwo

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг лучших стадионов мира.
10. «Сан-Сиро»
Милан, Италия.
Открыт в 1926 году.
Вместимость: 80018.
9. «Айброкс»
Глазго, Шотландия.
1899
50817
8. «Уэмбли»
Лондон, Великобритания
2007
90000
7. «Камп Ноу»
Барселона, Испания
1957
99354
6. «Ацтека»
Мехико, Мексика
1966
87523
5. «Монументаль»
Буэнос-Айрес, Аргентина
1938
86049
4. «Тоттенхэм Хотспур»
Лондон, Великобритания
2019
62850
3. «Сигнал Идуна Парк»
Дортмунд, Германия
1974
81365
2. «Маракана»
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1950
78838
1. «Бомбонера»
Буэнос-Айрес, Аргентина
1940
54000
Московские «Лужники» заняли в рейтинге FourFourTwo 58-е место.
Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de, imago sportfotodienst, ZUMAPRESS.com, dpa/Global Look Press
Источник: FourFourTwo