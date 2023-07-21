«Бавария» на сборах не только тренируется: сплочение в лесу, купание в озере и вокал Тухеля

Еще один Слуцкий)
В «Баварии» во время предсезонной подготовки состоялось традиционное посвящение новичков. Они пели песни.
Микрофон в руки взял и главный тренер Томас Тухель, назначенный весной.
«Бавария» этим летом базируется в городе Тегернзе, где на этой неделе со счетом 27:0 победила любительский клуб «Роттах-Эгерн».
Помимо тренировок «Бавария» устроила тимбилдинг в живописном лесу.
Обратите внимание, на каком хорошем настроении Томас Мюллер. А ведь весной была информация, что он хочет сменить обстановку и уйти из родного клуба.
Было и купание в озере.
- «Бавария» стартует в сезоне 12 августа матчем за Суперкубок против «Лейпцига».
- После весеннего назначения Тухеля «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
- До Мюнхена тренер был в «Челси».
Фото: официальный сайт «Баварии»