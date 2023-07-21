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    • «Бавария» на сборах не только тренируется: сплочение в лесу, купание в озере и вокал Тухеля

    «Бавария» на сборах не только тренируется: сплочение в лесу, купание в озере и вокал Тухеля

    В «Баварии» во время предсезонной подготовки состоялось традиционное посвящение новичков. Они пели песни.

    Микрофон в руки взял и главный тренер Томас Тухель, назначенный весной.

    «Бавария» этим летом базируется в городе Тегернзе, где на этой неделе со счетом 27:0 победила любительский клуб «Роттах-Эгерн».

    Помимо тренировок «Бавария» устроила тимбилдинг в живописном лесу.

    Обратите внимание, на каком хорошем настроении Томас Мюллер. А ведь весной была информация, что он хочет сменить обстановку и уйти из родного клуба.

    Было и купание в озере.

    • «Бавария» стартует в сезоне 12 августа матчем за Суперкубок против «Лейпцига».
    • После весеннего назначения Тухеля «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов и Кубка Германии.
    • До Мюнхена тренер был в «Челси».

    Фото: официальный сайт «Баварии»

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2248

      Bozigit 54 минуты назад

      Еще один Слуцкий)

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