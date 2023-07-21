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    • «Интер Майами» обошел по подписчикам все клубы МЛС вместе взятые

    «Интер Майами» обошел по подписчикам все клубы МЛС вместе взятые

    Аудитория американского «Интера» в инстаграме (продукт компании Meta, признана в России запрещенной) достигла десяти миллионов подписчиков. Рывок случился после трансфера нападающего Лионеля Месси.

    Теперь клуб из Майами обгоняет по подписчикам все клубы МЛС вместе взятые. У них суммарно восемь миллионов человек.

    До прихода Месси у «Интера» было меньше миллиона подписчиков.

    Больше, чем у «Интера», подписчиков в инстаграме только у четырех американских клубов: «Кливленд Кавальерс», «Голден Стейт» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Все представляют НБА.

    • Дебют Месси ожидается завтра, 22 июля, в матче Кубка лиги против мексиканского «Крус Асуль».
    • «Интер» в общей таблице МЛС занимает последнее место.
    • Контракт Месси рассчитан на 2 года.

    Фото: скриншот презентации Месси

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    Источник: «Бомбардир»

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