Роман Ротенберг: «То, что сейчас происходит – правильно говорит наш президент: «Нужно с этим бороться»

Роман Ротенберг выразил свое мнение относительно постера Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором не было изображено фото Ивана Барбашева после победы его команды «Вегас» в Кубке Стэнли.

– Вы слышали, что Международная федерация хоккея отменила россиян? Поздравляя хоккеистов «Вегаса» с чемпионством, ИИХФ просто забыла Ивана Барбашева и Павла Дорофеева, будто их нет. Обидно?

– Мы-то в России поздравляем всех. Но каждому в голову не залезешь. Бог – судья каждому. И правда восторжествует.

Могу только на своем примере рассказать. Я жил за границей: например, в Финляндии. И честно вам скажу: фашизм там существует очень давно.

То, что сейчас происходит – правильно говорит наш президент: «Нужно с этим бороться». От этого зависит наше будущее. Мы должны бороться – каждый на своем уровне.

А то, что делает ИИХФ – Бог им судья. А для Ивана Барбашева мы организуем отдельный праздник. Мы обещаем!

Вот скоро мы устроим отдельный праздник для всех наших хоккеистов. Мы их приглашаем. Там будут наши ребята, которые играют за сборную России. Мы зовем на праздник и Ивана Барбашева, если он успеет прилететь.

Эти ребята – гордость нашей страны. Мы ценим каждого, кто в свое время играл за сборную России и продолжает помогать