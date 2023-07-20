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    Глава Медиалиги подтвердил включение двух новых клубов

    Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в четвертом сезоне МФЛ примут участие две новые команды.

    – «Чисто Питер» кого-то [из участников прошлого сезона] должен заменить. Они же будут в лиге?

    – В любом проявлении? Ну да. Также как и «Минск».

    – Это получается уже 18 участников. Значит минус две команды должно быть?

    – Ну я же говорю, если мы поймем, что кто-то не в состоянии из 16 команд... Больше 16 я не хочу в любом случае.

    – А если все команды будут в порядке?

    – Тогда придется делать какую-то отборочную штуку.

    – Что за «Минск» вообще?

    – Наверное, неправильно рассказывать все, потому что эта команда как «Питер» должна о себе заявить и разогнать внимание, привлечь подписчиков, познакомить с собой комьюнити.

    Это большая команда, где есть Александр Глеб, обещанный в «Козлах». И большие интересные яркие и творческие личности из Белоруссии.

    Источник: Sports.ru

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