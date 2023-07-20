Глава Медиалиги подтвердил включение двух новых клубов

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в четвертом сезоне МФЛ примут участие две новые команды.
– «Чисто Питер» кого-то [из участников прошлого сезона] должен заменить. Они же будут в лиге?
– В любом проявлении? Ну да. Также как и «Минск».
– Это получается уже 18 участников. Значит минус две команды должно быть?
– Ну я же говорю, если мы поймем, что кто-то не в состоянии из 16 команд... Больше 16 я не хочу в любом случае.
– А если все команды будут в порядке?
– Тогда придется делать какую-то отборочную штуку.
– Что за «Минск» вообще?
– Наверное, неправильно рассказывать все, потому что эта команда как «Питер» должна о себе заявить и разогнать внимание, привлечь подписчиков, познакомить с собой комьюнити.
Это большая команда, где есть Александр Глеб, обещанный в «Козлах». И большие интересные яркие и творческие личности из Белоруссии.