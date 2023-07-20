Глава Медиалиги подтвердил включение двух новых клубов

Президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, что в четвертом сезоне МФЛ примут участие две новые команды.

– «Чисто Питер» кого-то [из участников прошлого сезона] должен заменить. Они же будут в лиге?

– В любом проявлении? Ну да. Также как и «Минск».

– Это получается уже 18 участников. Значит минус две команды должно быть?

– Ну я же говорю, если мы поймем, что кто-то не в состоянии из 16 команд... Больше 16 я не хочу в любом случае.

– А если все команды будут в порядке?

– Тогда придется делать какую-то отборочную штуку.

– Что за «Минск» вообще?

– Наверное, неправильно рассказывать все, потому что эта команда как «Питер» должна о себе заявить и разогнать внимание, привлечь подписчиков, познакомить с собой комьюнити.

Это большая команда, где есть Александр Глеб, обещанный в «Козлах». И большие интересные яркие и творческие личности из Белоруссии.