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    Фанаты «Интера» – Лукаку: «Прощай, гнусный предатель»

    Фанаты «Интера» остро отреагировали на новость, что Ромелу Лукаку ведет переговоры с «Ювентусом».

    «Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Не потому что ему нравится это делать, просто это часть их натуры.

    Да, Ромелу, ты предал всех нас, которые защищали тебя во время сложного периода. Мы защищали тебя, когда болельщики команды, в которую ты собрался, унижали тебя. Теперь ты отвечаешь нам ударом, достойным Брута.

    Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как подлый дешевый наемник, продаешься тому, кто больше заплатит. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, гнусный предатель», – говорится в заявлении фанатского объединения «Интера» Curva Nord.

    • Лукаку выступал за миланский клуб с 2019 по 2021 год, а также в сезоне-2022/23 на правах аренды.
    • Его трансфер принадлежит «Челси».
    • Сообщалось, что зарплата бельгийца в «Ювентусе» составит 8 миллионов евро в год.

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    Источник: FC Inter 1908

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1160

      SuperNils 53 минуты назад

      Да какая блин вообще разница, кто куда переходит? Никто не обязан всю свою жизнь играть в одной команде. Каждый ищет, где лучше и больше платят, и правильно делает. Люди из этих фанатских группировок тоже не работают всю жизнь на одном и том же заводе.

      0
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      Рейтинг: +40178

      Project Бабангида 2 часа назад

      "вираж" Фернандесу -"здравствуй гнусный предатель" )

      5
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      Рейтинг: +23365

      Persona_non_Grata > Project Бабангида 1 час назад

      +++)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +320

      Айболид > Project Бабангида 1 час назад

      Какой "Вираж" , там уже "вернисаж" .

      0
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      Рейтинг: +320

      Айболид > Persona_non_Grata 1 час назад

      А 4 можешь ? Сколько у тебя "личин" ?

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