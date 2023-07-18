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Фанаты «Интера» – Лукаку: «Прощай, гнусный предатель»

18 июля 2023, 15:48
4

Фанаты «Интера» остро отреагировали на новость, что Ромелу Лукаку ведет переговоры с «Ювентусом».

«Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Не потому что ему нравится это делать, просто это часть их натуры.

Да, Ромелу, ты предал всех нас, которые защищали тебя во время сложного периода. Мы защищали тебя, когда болельщики команды, в которую ты собрался, унижали тебя. Теперь ты отвечаешь нам ударом, достойным Брута.

Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как подлый дешевый наемник, продаешься тому, кто больше заплатит. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, гнусный предатель», – говорится в заявлении фанатского объединения «Интера» Curva Nord.

  • Лукаку выступал за миланский клуб с 2019 по 2021 год, а также в сезоне-2022/23 на правах аренды.
  • Его трансфер принадлежит «Челси».
  • Сообщалось, что зарплата бельгийца в «Ювентусе» составит 8 миллионов евро в год.

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Источник: FC Inter 1908
Италия. Серия А Интер Ювентус Челси Лукаку Ромелу
Комментарии (4)
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Project Бабангида
1689685437
"вираж" Фернандесу -"здравствуй гнусный предатель" )
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SuperNils
1689691427
Да какая блин вообще разница, кто куда переходит? Никто не обязан всю свою жизнь играть в одной команде. Каждый ищет, где лучше и больше платят, и правильно делает. Люди из этих фанатских группировок тоже не работают всю жизнь на одном и том же заводе.
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