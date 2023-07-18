Фанаты «Интера» – Лукаку: «Прощай, гнусный предатель»

Фанаты «Интера» остро отреагировали на новость, что Ромелу Лукаку ведет переговоры с «Ювентусом».

«Тот, кто однажды предал, сделает это еще раз. Не потому что ему нравится это делать, просто это часть их натуры.

Да, Ромелу, ты предал всех нас, которые защищали тебя во время сложного периода. Мы защищали тебя, когда болельщики команды, в которую ты собрался, унижали тебя. Теперь ты отвечаешь нам ударом, достойным Брута.

Ты целовал эмблему, которая стоит для нас больше жизни, а теперь, как подлый дешевый наемник, продаешься тому, кто больше заплатит. Чтобы стать чемпионом, нужно быть мужчиной. Ты им не являешься. Прощай, гнусный предатель», – говорится в заявлении фанатского объединения «Интера» Curva Nord.