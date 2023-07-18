«Краснодар» представил форму на новый сезон

«Краснодар» презентовал новую игровую форму, в которой команда будет играть в сезоне РПЛ-2023/24.

Домашний комплект выполнен в традиционной палитре клубных цветов – от темно-зеленого до неонового. Паттерн домашней футболки связывает в своем дизайне палитру цветов стадиона и его изумрудный газон. Клубная эмблема в домашнем комплекте представлена в монохромном исполнении.

Гостевая форма выполнена в светло-мятных тонах. Ее особенностью является перламутровая эмблема с цветовым переливом.