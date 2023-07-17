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    • Хоккеист Федотов ответил на вопрос, повлиял ли ЦСКА на его отправку в армию

    Хоккеист Федотов ответил на вопрос, повлиял ли ЦСКА на его отправку в армию

    Вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов дал первое интервью после возвращения из армии.

    Россиянин в 2022 году подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», но был задержан сотрудниками военкомата и отправлен в часть для прохождения срочной службы.

    – Многие служат, многие не служат. Закон есть закон, его нужно соблюдать. Комментарии излишне.

    – Вы не считаете, что ЦСКА приложил руку к вашей службе?

    – Тут можно что угодно говорить по этой теме. Я человек, который отслужил, прокомментировать не могу. Домыслы, факты. Двигаемся дальше. Бессмысленно тут комментировать, делать выводы. Нужно возвращаться и делать определенные шаги.

    – Была ли у вас возможность сейчас выбрать «Филадельфию»?

    – Был пропущен год. Насколько вы знаете, в армии уровень хоккея не очень. Решение принято, чтобы как можно быстрее вернуться в ту форму, в которой я был. У ЦСКА права на меня, решение было принято играть за ЦСКА, чтобы начать выигрывать и почувствовать адреналин, вкус жизни.

    – Что вы ощущали за год на службе?

    – Что может испытывать человек, который играл в хоккей, а тут марширует? Ничего. Считал день за днем, как в армии принято, зачеркиваешь дни. Никаких эмоций. Ждешь, надеешься, что рано или поздно это закончится. Либо ты выплавишь с высокоподнятой головой, либо просто утонешь в этом.

    Источник: Coolest Game on Earth

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