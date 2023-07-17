Медведев рассказал о премиальных для игроков «Зенита» за победу в Суперкубке России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о финансовых бонусах для футболистов за выигранный Суперкубок России.

«У нас бонусная система не зависит от чьего-либо настроения – она утверждена и известна футболистам.

В систему премирования входит и Суперкубок. Да, это всего один матч, но он очень важен. Теперь осталось всего два титула до требла», – сказал Медведев, не уточнив размер премиальных.