Медведев рассказал о премиальных для игроков «Зенита» за победу в Суперкубке России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о финансовых бонусах для футболистов за выигранный Суперкубок России.
«У нас бонусная система не зависит от чьего-либо настроения – она утверждена и известна футболистам.
В систему премирования входит и Суперкубок. Да, это всего один матч, но он очень важен. Теперь осталось всего два титула до требла», – сказал Медведев, не уточнив размер премиальных.
- «Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
- Для петербургской команды это 8-й Суперкубок России – новый рекорд турнира.
- Трофей разыгрывался в субботу в Казани.
Источник: «Р-Спорт»