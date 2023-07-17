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    • Медведев рассказал о премиальных для игроков «Зенита» за победу в Суперкубке России

    Медведев рассказал о премиальных для игроков «Зенита» за победу в Суперкубке России

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о финансовых бонусах для футболистов за выигранный Суперкубок России.

    «У нас бонусная система не зависит от чьего-либо настроения – она утверждена и известна футболистам.

    В систему премирования входит и Суперкубок. Да, это всего один матч, но он очень важен. Теперь осталось всего два титула до требла», – сказал Медведев, не уточнив размер премиальных.

    • «Зенит» победил ЦСКА в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.
    • Для петербургской команды это 8-й Суперкубок России – новый рекорд турнира.
    • Трофей разыгрывался в субботу в Казани.

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    Источник: «Р-Спорт»

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