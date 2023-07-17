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    • Алина Загитова рассказала, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом

    Алина Загитова рассказала, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом

    Алина Загитова ответила на вопросы журналистов на фестивале VK Fest. Российская фигуристка назвала две вещи, при исполнении которых можно стать чемпионом в спорте.

    – Сегодня ты в непривычной обуви, не на льду. Как тебе в обычном человеческом обличье?

    – Мне прекрасно. Образ выбирала специально для VK Fest. На самом деле, обычно я так не хожу. Для меня это что-то новенькое. Надеюсь, что мне идет.

    – Тебе очень хорошо! Может быть, ну его, этот спорт? Пойти в блогеры, певицы и что там сейчас модно.

    – Можно же все совмещать, никто это не отменял. Всего по чуть-чуть, развиваюсь.

    – Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте?

    – Тренироваться и не пить!

    Источник: Sport24

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