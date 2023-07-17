Алина Загитова рассказала, что нужно сделать, чтобы стать чемпионом

Алина Загитова ответила на вопросы журналистов на фестивале VK Fest. Российская фигуристка назвала две вещи, при исполнении которых можно стать чемпионом в спорте.

– Сегодня ты в непривычной обуви, не на льду. Как тебе в обычном человеческом обличье?

– Мне прекрасно. Образ выбирала специально для VK Fest. На самом деле, обычно я так не хожу. Для меня это что-то новенькое. Надеюсь, что мне идет.

– Тебе очень хорошо! Может быть, ну его, этот спорт? Пойти в блогеры, певицы и что там сейчас модно.

– Можно же все совмещать, никто это не отменял. Всего по чуть-чуть, развиваюсь.

– Что нужно сделать, чтобы стать чемпионом в спорте?

– Тренироваться и не пить!