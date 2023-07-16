Бубнов назвал главную проблему «Зенита» на основании матча за Суперкубок

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов проанализировал матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

Встреча прошла в Казани.

ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.

У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

«ЦСКА с самого начала закрылся: три центральных защитника, два опорника и Максим Мухин, которому в этот раз досталась необычная роль под нападающими. Впереди остались только Антон Заболотный и Федор Чалов. В итоге получилась максимально закрытая тактика с целью перекрыть «Зениту» все зоны и обеспечить подстраховку в каждом эпизоде. В атаке же Владимир Федотов рассчитывал на стандарты, фланговые передачи и длинные забросы. С учетом всех потерь армейцев на какой-то другой креатив рассчитывать не приходилось.

Впрочем, план Федотова сработал на все сто процентов. ЦСКА переиграл «Зенит», только не смог реализовать свои моменты. А вот у петербуржцев их вообще не было. Владели мячом, но ничего острого создать не могли. Если не взвинчивать темп, то такую массированную оборону никогда не вскроешь. Разумеется, сказались потери Вендела и Далера Кузяева. Раньше средняя линия «Зенита» была его движущей силой, а сейчас она стала несколько экспериментальной.

Никакого преимущества «Зенит» не имел, ЦСКА был просто лучше. Если бы «армейцы» победили, это было бы закономерно. Но серия пенальти – это всегда отдельная история. Вообще у команды Сергея Семака проблемы наблюдались и по матчам Кубка PARI Премьер. Вспомните матчи против «Црвены Звезды», «Фенербахче»… Теперь получается, что уже три игры подряд против более-менее сильных соперников «Зенит» не может победить.

Главная проблема – отсутствие моментов. И это при том, что от чемпионской тактики Семак не отходит. Это интересно, ведь, по идее, у него есть запасной вариант. Когда в составе были Артем Дзюба и Сердар Азмун, тренер играл в два нападающих. Сейчас же, обладая Иваном Сергеевым и Матео Кассьеррой, он даже не пробует такое сочетание. Конечно, «Зенит» остается фаворитом грядущего сезона в борьбе за чемпионство, но, думаю, такого преимущества у него больше не будет. Семак может порадоваться трофею, но точно не качеству игры», – сказал Бубнов.