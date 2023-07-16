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    • Бубнов назвал главную проблему «Зенита» на основании матча за Суперкубок

    Бубнов назвал главную проблему «Зенита» на основании матча за Суперкубок

    Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов проанализировал матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

    • Встреча прошла в Казани.
    • ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.
    • У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

    «ЦСКА с самого начала закрылся: три центральных защитника, два опорника и Максим Мухин, которому в этот раз досталась необычная роль под нападающими. Впереди остались только Антон Заболотный и Федор Чалов. В итоге получилась максимально закрытая тактика с целью перекрыть «Зениту» все зоны и обеспечить подстраховку в каждом эпизоде. В атаке же Владимир Федотов рассчитывал на стандарты, фланговые передачи и длинные забросы. С учетом всех потерь армейцев на какой-то другой креатив рассчитывать не приходилось.

    Впрочем, план Федотова сработал на все сто процентов. ЦСКА переиграл «Зенит», только не смог реализовать свои моменты. А вот у петербуржцев их вообще не было. Владели мячом, но ничего острого создать не могли. Если не взвинчивать темп, то такую массированную оборону никогда не вскроешь. Разумеется, сказались потери Вендела и Далера Кузяева. Раньше средняя линия «Зенита» была его движущей силой, а сейчас она стала несколько экспериментальной.

    Никакого преимущества «Зенит» не имел, ЦСКА был просто лучше. Если бы «армейцы» победили, это было бы закономерно. Но серия пенальти – это всегда отдельная история. Вообще у команды Сергея Семака проблемы наблюдались и по матчам Кубка PARI Премьер. Вспомните матчи против «Црвены Звезды», «Фенербахче»… Теперь получается, что уже три игры подряд против более-менее сильных соперников «Зенит» не может победить.

    Главная проблема – отсутствие моментов. И это при том, что от чемпионской тактики Семак не отходит. Это интересно, ведь, по идее, у него есть запасной вариант. Когда в составе были Артем Дзюба и Сердар Азмун, тренер играл в два нападающих. Сейчас же, обладая Иваном Сергеевым и Матео Кассьеррой, он даже не пробует такое сочетание. Конечно, «Зенит» остается фаворитом грядущего сезона в борьбе за чемпионство, но, думаю, такого преимущества у него больше не будет. Семак может порадоваться трофею, но точно не качеству игры», – сказал Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      SLADE2019 24 минуты назад

      А теперь, г-н Бубнов, начинайте сосредотачиваться на Спартаке. Проблемы ЦСКА и Зенитки - это их проблемы (чтоб их стало в десять раз больше).

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