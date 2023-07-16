Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов назвал главную проблему «Зенита» на основании матча за Суперкубок

Бубнов назвал главную проблему «Зенита» на основании матча за Суперкубок

16 июля 2023, 12:33
3

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов проанализировал матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

  • Встреча прошла в Казани.
  • ЦСКА не брал Суперкубок с 2018 года.
  • У «Зенита» теперь 8 таких трофеев – рекорд.

«ЦСКА с самого начала закрылся: три центральных защитника, два опорника и Максим Мухин, которому в этот раз досталась необычная роль под нападающими. Впереди остались только Антон Заболотный и Федор Чалов. В итоге получилась максимально закрытая тактика с целью перекрыть «Зениту» все зоны и обеспечить подстраховку в каждом эпизоде. В атаке же Владимир Федотов рассчитывал на стандарты, фланговые передачи и длинные забросы. С учетом всех потерь армейцев на какой-то другой креатив рассчитывать не приходилось.

Впрочем, план Федотова сработал на все сто процентов. ЦСКА переиграл «Зенит», только не смог реализовать свои моменты. А вот у петербуржцев их вообще не было. Владели мячом, но ничего острого создать не могли. Если не взвинчивать темп, то такую массированную оборону никогда не вскроешь. Разумеется, сказались потери Вендела и Далера Кузяева. Раньше средняя линия «Зенита» была его движущей силой, а сейчас она стала несколько экспериментальной.

Никакого преимущества «Зенит» не имел, ЦСКА был просто лучше. Если бы «армейцы» победили, это было бы закономерно. Но серия пенальти – это всегда отдельная история. Вообще у команды Сергея Семака проблемы наблюдались и по матчам Кубка PARI Премьер. Вспомните матчи против «Црвены Звезды», «Фенербахче»… Теперь получается, что уже три игры подряд против более-менее сильных соперников «Зенит» не может победить.

Главная проблема – отсутствие моментов. И это при том, что от чемпионской тактики Семак не отходит. Это интересно, ведь, по идее, у него есть запасной вариант. Когда в составе были Артем Дзюба и Сердар Азмун, тренер играл в два нападающих. Сейчас же, обладая Иваном Сергеевым и Матео Кассьеррой, он даже не пробует такое сочетание. Конечно, «Зенит» остается фаворитом грядущего сезона в борьбе за чемпионство, но, думаю, такого преимущества у него больше не будет. Семак может порадоваться трофею, но точно не качеству игры», – сказал Бубнов.

Еще по теме:
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится» 1
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили 5
Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Бубнов Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1689500631
А теперь, г-н Бубнов, начинайте сосредотачиваться на Спартаке. Проблемы ЦСКА и Зенитки - это их проблемы (чтоб их стало в десять раз больше).
Ответить
FCSpartakM
1689502620
ну будут херово играть-купать еще футболистов. Это новость что ли?
Ответить
Zenit_Zenit
1689504555
Бубен ударил в бубен. Раздался звук бубна. Ниочем.
Ответить
Главные новости
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
1
⚡️ Сафонов номинирован на приз вратарю года по версии France Football
14:38
6
Номинанты на приз лучшему тренеру года по версии France Football
14:19
2
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
5
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
14
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
16
Все новости
Все новости
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
3
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
13
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
3
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
2
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
3
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
16
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
4
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
27
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
11
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
9
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
5
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
8
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
14
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
4
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+