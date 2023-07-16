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    Бекхэм прокомментировал приход Месси в «Интер Майами»

    Владелец американского «Интера» Дэвид Бекхэм высказался о трансфере нападающего Лионеля Месси.

    «Десять лет назад, когда я начал свой путь по созданию новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привезти величайших игроков мира в этот удивительный город. Игроков, которые разделяли мои амбиции, когда я присоединился к «Лос-Анджелес Гэлакси», – помогать развивать футбол в США и создавать наследие для следующего поколения в этом виде спорта, который мы так любим.

    Сегодня эта мечта сбылась. Я очень горжусь тем, что игрок такого уровня, как Лео, присоединяется к нашему клубу, но я также рад приветствовать хорошего друга, удивительного человека и его прекрасную семью, которые присоединились к нашему сообществу «Интер Майами». Здесь начинается следующий этап нашего приключения, и я не могу дождаться, когда Лео выйдет на поле», – сказал англичанин.

    • Месси пришел как свободный агент из «ПСЖ».
    • Лео впервые будет играть за пределами Европы.
    • «Интер» идет вне зоны плей-офф МЛС.

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    Источник: официальный сайт «Интера»

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