Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Глава ЕОК надеется, что в будущем ни одному спортсмену не будет отказано в участии в Европейских играх из-за его паспорта

    Глава ЕОК надеется, что в будущем ни одному спортсмену не будет отказано в участии в Европейских играх из-за его паспорта

    Глава Европейского олимпийского комитета (ЕОК) выразил надежду на участие спортсменов в Европейских играх независимо от их гражданства. Европейские игры 2023 года прошли с 21 июня по 2 июля в польском Кракове, и российские спортсмены не были допущены к участию в турнире.

    «Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов принял решение по участию российских и белорусских спортсменов в соответствии с позицией правительства Польши и до того, как Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новые рекомендации, предлагающие путь для включения независимых нейтральных спортсменов из этих стран.

    Мы надеемся, что в будущем ни одному спортсмену с нашего континента не будет отказано в участии в Европейских играх просто из-за его паспорта. Это фундаментальный принцип олимпийской хартии, который ЕОК полностью поддерживает».

    Источник: Inside The Games

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:10
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 