Глава ЕОК надеется, что в будущем ни одному спортсмену не будет отказано в участии в Европейских играх из-за его паспорта

Глава Европейского олимпийского комитета (ЕОК) выразил надежду на участие спортсменов в Европейских играх независимо от их гражданства. Европейские игры 2023 года прошли с 21 июня по 2 июля в польском Кракове, и российские спортсмены не были допущены к участию в турнире.

«Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов принял решение по участию российских и белорусских спортсменов в соответствии с позицией правительства Польши и до того, как Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал новые рекомендации, предлагающие путь для включения независимых нейтральных спортсменов из этих стран.

Мы надеемся, что в будущем ни одному спортсмену с нашего континента не будет отказано в участии в Европейских играх просто из-за его паспорта. Это фундаментальный принцип олимпийской хартии, который ЕОК полностью поддерживает».