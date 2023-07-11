«Проститутка во всей красе»: стилист сборной России по гимнастике выложила видео в нижнем белье

Наташа Долотов, стилист сборной России по художественной гимнастике, выложила ироничное видео.

Девушка показала себя в нижнем белье, а на фон наложила аудио: «Проститутка во всей красе. Проституцкое платье. Проституцкие босоножки. Проституцкий лак».

«С самоиронией все в порядке», – так подписала видео Долотов.

Девушка и ранее хвасталась своей эффектной внешностью.

Фото: социальные сети Наташи Долотов

Долотов работает со сборной России с осени.

У нее есть своя студия стиля.

Сейчас сборная России по художественной гимнастике отстранена от международных стартов.

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