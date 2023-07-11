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    • «Проститутка во всей красе»: стилист сборной России по гимнастике выложила видео в нижнем белье

    «Проститутка во всей красе»: стилист сборной России по гимнастике выложила видео в нижнем белье

    Наташа Долотов, стилист сборной России по художественной гимнастике, выложила ироничное видео.

    Девушка показала себя в нижнем белье, а на фон наложила аудио: «Проститутка во всей красе. Проституцкое платье. Проституцкие босоножки. Проституцкий лак».

    «С самоиронией все в порядке», – так подписала видео Долотов.

    Девушка и ранее хвасталась своей эффектной внешностью.

    Фото: социальные сети Наташи Долотов

    • Долотов работает со сборной России с осени.
    • У нее есть своя студия стиля.
    • Сейчас сборная России по художественной гимнастике отстранена от международных стартов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +268

      Боров мясной 1 час назад

      прайс желаю видеть на услуги.

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      Рейтинг: +18903

      NewLife 1 час назад

      Bedable)

      0
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      Рейтинг: +31

      Odnazhdy 2 часа назад

      И чо ? Скока берет проститутка ? Наверное дорого.Она ж иностранная проститутка Наташа Долотофф....Была б Наташа Долотова в разы дешевле была бы.

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