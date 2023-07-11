«Проститутка во всей красе»: стилист сборной России по гимнастике выложила видео в нижнем белье

Наташа Долотов, стилист сборной России по художественной гимнастике, выложила ироничное видео.
Девушка показала себя в нижнем белье, а на фон наложила аудио: «Проститутка во всей красе. Проституцкое платье. Проституцкие босоножки. Проституцкий лак».
«С самоиронией все в порядке», – так подписала видео Долотов.
Девушка и ранее хвасталась своей эффектной внешностью.
Фото: социальные сети Наташи Долотов
- Долотов работает со сборной России с осени.
- У нее есть своя студия стиля.
- Сейчас сборная России по художественной гимнастике отстранена от международных стартов.
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Источник: «Бомбардир»