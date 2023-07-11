Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Ловчев прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход полузащитник Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

    «Для меня покупка Медины понятна тем, что это хороший игрок. Это уже подтверждeнное в нашем чемпионате качество – футболиста взял ЦСКА, парагваец тут себя очень неплохо проявил, заслужил большую зарплату.

    То, что переход из ЦСКА в «Спартак» и то, что это первый такой переход за последние 30 лет… Ну так и времена изменились, не было настолько явного давления финансового фактора, когда игроки закрывают глаза на эмблемы и статусы.

    У нас главный клуб в мировом футболе – не реалы, барсы или миланы, а ФК «Бабки». Это время такое, и это не только у нас – посмотрите, что происходит в Европе: сначала всех скупал Китай, теперь люди едут в Эмираты и Саудовскую Аравию.

    Уезжают они не от РПЛ, а от Лиги чемпионов», – написал Ловчев в телеграме.

    • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
    • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
    • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

    Новости по теме
    Зобнин отреагировал на переход Медины из ЦСКА в «Спартак»
    Как относиться к переходу Медины из ЦСКА в «Спартак»? Да никак
    Корнеев: «Спартак» подписал Медину за неадекватную цену. Прекрасная работа ЦСКА» 5
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 