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Ловчев прокомментировал переход Медины из ЦСКА в «Спартак»

11 июля 2023, 10:50
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на переход полузащитник Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Для меня покупка Медины понятна тем, что это хороший игрок. Это уже подтверждeнное в нашем чемпионате качество – футболиста взял ЦСКА, парагваец тут себя очень неплохо проявил, заслужил большую зарплату.

То, что переход из ЦСКА в «Спартак» и то, что это первый такой переход за последние 30 лет… Ну так и времена изменились, не было настолько явного давления финансового фактора, когда игроки закрывают глаза на эмблемы и статусы.

У нас главный клуб в мировом футболе – не реалы, барсы или миланы, а ФК «Бабки». Это время такое, и это не только у нас – посмотрите, что происходит в Европе: сначала всех скупал Китай, теперь люди едут в Эмираты и Саудовскую Аравию.

Уезжают они не от РПЛ, а от Лиги чемпионов», – написал Ловчев в телеграме.

  • Сумма трансфера – 6 миллионов евро + бонусы.
  • Контракт с новичком заключен до 30 июня 2026 года.
  • Медина провел в ЦСКА 1,5 сезона.
  • Его статистика: 45 матчей, 12 голов, 10 ассистов.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Медина Хесус Ловчев Евгений
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