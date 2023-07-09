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    Вячеслав Фетисов рассказал об охране природы

    Вячеслав Фетисов поделился информацией о экологической программе «Единая Россия». Двукратный олимпийский чемпион обсудил проблемы, связанные со строительством очистных сооружений в поселке Мещерино в Московской области. Депутат Государственной Думы заверил жителей, что ситуация остается под контролем.

    Фетисов сказал: «В народной программе партии экологическое благополучие граждан закреплено отдельным направлением. Программа, напомню, сформирована на базе наказов наших избирателей.

    Соответственно приоритетная задача «Единой России», депутатского корпуса – обеспечить полное выполнение взятых на себя обязательств.

    В Подмосковье последние 10 лет делается большой упор на принцип чуткой власти. Каждое обращение жителей, каждый сигнал должен внимательным образом изучаться, а после этого, при необходимости, приниматься решения. И решения эти должны быть в пользу граждан и их благополучия»

    Источник: РИАМО

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