Вячеслав Фетисов рассказал об охране природы

Вячеслав Фетисов поделился информацией о экологической программе «Единая Россия». Двукратный олимпийский чемпион обсудил проблемы, связанные со строительством очистных сооружений в поселке Мещерино в Московской области. Депутат Государственной Думы заверил жителей, что ситуация остается под контролем.

Фетисов сказал: «В народной программе партии экологическое благополучие граждан закреплено отдельным направлением. Программа, напомню, сформирована на базе наказов наших избирателей.

Соответственно приоритетная задача «Единой России», депутатского корпуса – обеспечить полное выполнение взятых на себя обязательств.

В Подмосковье последние 10 лет делается большой упор на принцип чуткой власти. Каждое обращение жителей, каждый сигнал должен внимательным образом изучаться, а после этого, при необходимости, приниматься решения. И решения эти должны быть в пользу граждан и их благополучия»