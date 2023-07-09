«Хочется семью, детей. Это моя перспектива на 10 лет». Фигуристка Медведева поделилась планами на будущее

Евгения Медведева рассказала о планах на ближайшее будущее. Вот что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию запланировала в своей жизни:

«Хочется семью, детей. Хочу, чтобы мои дети росли в полноценной семье, были мама и папа. Это тоже довольно-таки большая работа. Отношения – это в принципе очень сложно, такое непаханое поле в моей жизни пока что.

Это моя перспектива на 10 лет, но мы сейчас живем в таком мире, что диапазон планирования – 10 минут, поэтому это просто такие хотелки. Дальше посмотрим, как будет».