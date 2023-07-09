«Спартак» и ЦСКА уступили дома, тренер Замбии заставлял игроков заниматься с ним сексом и другие новости

Испанский журналист: «Карпин был лучшим русским в Ла Лиге, а из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду».

«Это какой-то неправильный покемон!»: Зарема – о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак».

Аршавин: «У меня два конька – секс и юмор».

«Динамо» разгромило ЦСКА в Братском кубке – 5:0.

Фанаты ЦСКА обматерили Медину перед трансфером в «Спартак».

Скандал в женской сборной Замбии: тренер заставлял футболисток заниматься с ним сексом.

Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Акрону» в Тарасовке (0:2).

«Человеческих качеств и порядочности – ноль!»: экс-тренер ЦСКА – о Фернандесе.

Широков: «Между «Газпромом» и «Лукойлом» нет разницы».