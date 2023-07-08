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    • «Спартак» и ЦСКА уступили дома, тренер Замбии заставлял игроков заниматься с ним сексом и другие новости

    «Спартак» и ЦСКА уступили дома, тренер Замбии заставлял игроков заниматься с ним сексом и другие новости

    Испанский журналист: «Карпин был лучшим русским в Ла Лиге, а из-за Мостового «Сельта» вылетела в Сегунду».

    «Это какой-то неправильный покемон!»: Зарема – о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак».

    Аршавин: «У меня два конька – секс и юмор».

    «Динамо» разгромило ЦСКА в Братском кубке – 5:0.

    Фанаты ЦСКА обматерили Медину перед трансфером в «Спартак».

    Скандал в женской сборной Замбии: тренер заставлял футболисток заниматься с ним сексом.

    Товарищеский матч. «Спартак» проиграл «Акрону» в Тарасовке (0:2).

    «Человеческих качеств и порядочности – ноль!»: экс-тренер ЦСКА – о Фернандесе.

    Широков: «Между «Газпромом» и «Лукойлом» нет разницы».

    Источник: «Бомбардир»

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    08.07.2023 23:56
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