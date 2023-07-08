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    Аршавин: «У меня два конька – секс и юмор»

    Андрей Аршавин рассказал о своих человеческих качествах.

    «Я Близнец, и это многое объясняет. Показываю свои плюсы и минусы, и это всe в одном целом, которое может противоречить друг другу.

    То, что я сложный человек, – это да. То, что упрямый спорщик, – да. Я девушкам всегда говорю, а с тобой это ещe более актуально: «У меня два конька – секс и юмор».

    Сначала они думают, что это не так, но потом...», – заявил Аршавин в интервью фигуристке Татьяне Навке.

    • Аршавин закончил карьеру в 2018 году.
    • Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

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    Источник: ютуб-канал kionru

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1613

      balam 6 минут назад

      да уж.особенно вторая юморная была

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      Рейтинг: +23226

      Persona_non_Grata 50 минут назад

      "Я девушкам всегда говорю «У меня два конька – секс и юмор», а с тобой это ещe более актуально..." ??? - Аршавин, ты бесстрашный или дурак подобные намеки Татьяне Навке делать - а ну как муж это воспримет не как шутку ???!!!

      0
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      Рейтинг: +18884

      NewLife 50 минут назад

      Собрались жены спортсменов на посиделки, обсуждают мужей. Жена гимнаста: — У нас фантастический ceкс — он только тальком ладони посыплет, чтоб не скользили, a потом как запрыгнет и такие позы принимает, что искры из глаз! Жена лыжника: — А мой сначала долго смазку подбирает, потом в ритм входит, но зато уж как пошел, так часами молотит, орг@змы косяком сыплются! Жена футболиста: — А с моим вечно проблемы. Толкается, пихается, а как до него дотронешься, он сразу орет, что больно, в клубочек сворачивается и врача зовет, время тянет. А ближе к концу вообще вызывает замену и уходит.

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      Рейтинг: +2412

      jek718875 1 час назад

      Андрюша ростом не вышел, видно в корень пошёл

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      Рейтинг: +18884

      NewLife 1 час назад

      После секса девушка спрашивает: это что был такой юмор ?

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      Рейтинг: +2249

      ScarlettOgusania > NewLife 1 час назад

      это был быстрый чисто юморной секс!)

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