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Аршавин: «У меня два конька – секс и юмор»

8 июля 2023, 14:08
9

Андрей Аршавин рассказал о своих человеческих качествах.

«Я Близнец, и это многое объясняет. Показываю свои плюсы и минусы, и это всe в одном целом, которое может противоречить друг другу.

То, что я сложный человек, – это да. То, что упрямый спорщик, – да. Я девушкам всегда говорю, а с тобой это ещe более актуально: «У меня два конька – секс и юмор».

Сначала они думают, что это не так, но потом...», – заявил Аршавин в интервью фигуристке Татьяне Навке.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году.
  • Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.

Источник: ютуб-канал kionru
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (9)
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NewLife
1688815756
После секса девушка спрашивает: это что был такой юмор ?
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jek718875
1688816080
Андрюша ростом не вышел, видно в корень пошёл
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NewLife
1688817968
Собрались жены спортсменов на посиделки, обсуждают мужей. Жена гимнаста: — У нас фантастический ceкс — он только тальком ладони посыплет, чтоб не скользили, a потом как запрыгнет и такие позы принимает, что искры из глаз! Жена лыжника: — А мой сначала долго смазку подбирает, потом в ритм входит, но зато уж как пошел, так часами молотит, орг@змы косяком сыплются! Жена футболиста: — А с моим вечно проблемы. Толкается, пихается, а как до него дотронешься, он сразу орет, что больно, в клубочек сворачивается и врача зовет, время тянет. А ближе к концу вообще вызывает замену и уходит.
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Persona_non_Grata
1688817971
"Я девушкам всегда говорю «У меня два конька – секс и юмор», а с тобой это ещe более актуально..." ??? - Аршавин, ты бесстрашный или дурак подобные намеки Татьяне Навке делать - а ну как муж это воспримет не как шутку ???!!!
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balam
1688820612
да уж.особенно вторая юморная была
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Иван Петров 1986
1688821434
Как был ты придурком, так им и остался.
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alex1951
1688829251
Шава, ...,,это ваши проблемы,, Ваш юмор ,который ,,ниже пояса,, - встречается там с организатором сексуальных утех... Результат налицо))).......Ещще один ё-террорист....
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