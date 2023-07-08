Аршавин: «У меня два конька – секс и юмор»

Андрей Аршавин рассказал о своих человеческих качествах.
«Я Близнец, и это многое объясняет. Показываю свои плюсы и минусы, и это всe в одном целом, которое может противоречить друг другу.
То, что я сложный человек, – это да. То, что упрямый спорщик, – да. Я девушкам всегда говорю, а с тобой это ещe более актуально: «У меня два конька – секс и юмор».
Сначала они думают, что это не так, но потом...», – заявил Аршавин в интервью фигуристке Татьяне Навке.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году.
- Сейчас он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию.
Источник: ютуб-канал kionru