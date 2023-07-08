Радимов одним словом описал первый день отбора в медиаклуб «Чисто Питер»

Владислав Радимов доволен началом работы в медиафутбольной команде «Чисто Питер».

– Опишите первый день отбора одним словом.

– Кайф.

– Топ-3 совета для медийных футболистов.

– Первое – любить футбол. Прямо вот любить, любить, любить.

Второе – чаще улыбаться и иметь чувство юмора.

Третье – не огорчаться поражениям, потому что все-таки это не профессиональный футбол, а Медиалига. Все время [нужно быть] в хорошем настроении.