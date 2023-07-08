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    • Радимов одним словом описал первый день отбора в медиаклуб «Чисто Питер»

    Радимов одним словом описал первый день отбора в медиаклуб «Чисто Питер»

    Владислав Радимов доволен началом работы в медиафутбольной команде «Чисто Питер».

    – Опишите первый день отбора одним словом.

    – Кайф.

    – Топ-3 совета для медийных футболистов.

    – Первое – любить футбол. Прямо вот любить, любить, любить.

    Второе – чаще улыбаться и иметь чувство юмора.

    Третье – не огорчаться поражениям, потому что все-таки это не профессиональный футбол, а Медиалига. Все время [нужно быть] в хорошем настроении.

    • «Чисто Питер» – медиаклуб «Зенита».
    • Радимова назначили тренером МФК.
    • Новый сезон Медиалиги стартует осенью.

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    Источник: телеграм-канал МФК «Чисто Питер»

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    Сегодня, 11:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5108

      fakeid 17 минут назад

      а будет клуб "чисто тарасятник", с дезеувами, уголовниками и прочими болотоходами?

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