Радимов одним словом описал первый день отбора в медиаклуб «Чисто Питер»

Владислав Радимов доволен началом работы в медиафутбольной команде «Чисто Питер».
– Опишите первый день отбора одним словом.
– Кайф.
– Топ-3 совета для медийных футболистов.
– Первое – любить футбол. Прямо вот любить, любить, любить.
Второе – чаще улыбаться и иметь чувство юмора.
Третье – не огорчаться поражениям, потому что все-таки это не профессиональный футбол, а Медиалига. Все время [нужно быть] в хорошем настроении.
- «Чисто Питер» – медиаклуб «Зенита».
- Радимова назначили тренером МФК.
- Новый сезон Медиалиги стартует осенью.
Источник: телеграм-канал МФК «Чисто Питер»