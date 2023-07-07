Слуцкая – о том, когда российские спортсмены вернутся на международную арену: «Через одну зимнюю Олимпиаду, думаю, мы вернемся»

Ирина Слуцкая, обладательница двух золотых медалей чемпионата мира, поделилась информацией о моменте возвращения российских спортсменов на международный уровень соревнований.

– Как вам ЧМ без россиян?

– Я его и не смотрю.

– Кто больше теряет – мы или те, кто нас отстраняет?

– Нельзя сказать, кто больше теряет. Мы теряем из‑за неучастия в международных турнирах, но навык не теряем, а они теряют зрелищно и финансово. Международный олимпийский комитет (МОК) пытается всеми силами привлечь наших спортсменов, их не хватает. Периодически прилетают предложения участия, зачастую абсурдные. Наиболее болезненно себя чувствуют сами спортсмены.

Фигурное катание быстро заканчивается для спортсмена. Год‑два, и спортсмен сходит с дистанции. Очень важно попасть в олимпийский цикл, в год Олимпиады. Есть безумно талантливые ребята, что проходят мимо своей карьеры.

– Может фигурное катание отпасть от Международного союза конькобежцев (ISU)?

– Думаю, что такого не произойдет. Хочется, чтобы наши вернулись на международную арену. Я оптимист, хочется верить, что еще немного, и мы вернемся. Верю в победу и в нашего президента. А на Западе поймут, что спорт ни при чем. Видимо, там идет давление, и они побаиваются. Через одну зимнюю Олимпиаду, думаю, мы вернемся.

– МОК имеет какой‑то смысл [как организация]?

– Ничего нет постоянного, как структура он будет существовать. Придут более достойные люди, смелые, которые будут принимать решения