Волков из «Краснодара» сделал выбор между Месси и Роналду

Защитник «Краснодара» Сергей Волков сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

– Какая ролевая модель была в детстве, когда играл ближе к атаке?

– Криш. По сей день для меня пример. И для меня Роналду лучше, чем Месси. Хотя не думаю, что Лео все дано свыше: он тоже много работал над собой. А мог бы просрать, как многие на нашем веку.