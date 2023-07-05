Волков из «Краснодара» рассказал, как убегал от наркоманов

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что однажды ему нужно было убегать от наркоманов.
– Тебе предлагали что-то употребить?
– Конечно. Наркотики, кальяны, сигареты – да все что можно. Это не мое совсем.
Об одном случае до сих пор даже родители не знают.
– Каком?
– Я учился во втором классе, опаздывал в школу, решил пойти коротким путем, через гаражи. Решил, пробегу. А там – наркоманы.
– Как понял, что это наркоманы?
– Вкалывали передо мной. Прямо шприцом в руку.
Увидели меня – я меньше, чем рюкзак, который нес за спиной. «Молодой, иди сюда». – «Нет». Вижу, что бегут за мной. Я побежал побыстрее – путями, которые знал: часто там ходил, видел. Меня не догнали. Понятно, и под воздействием были, еле двигались. Не знаю, что со мной сделали бы.
- 20-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
- В прошлом сезоне РПЛ у Волкова 27 матчей, гол, ассист.
- Он уроженец Читы.