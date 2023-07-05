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Волков из «Краснодара» рассказал, как убегал от наркоманов

5 июля 2023, 18:53

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что однажды ему нужно было убегать от наркоманов.

– Тебе предлагали что-то употребить?

– Конечно. Наркотики, кальяны, сигареты – да все что можно. Это не мое совсем.

Об одном случае до сих пор даже родители не знают.

– Каком?

– Я учился во втором классе, опаздывал в школу, решил пойти коротким путем, через гаражи. Решил, пробегу. А там – наркоманы.

– Как понял, что это наркоманы?

– Вкалывали передо мной. Прямо шприцом в руку.

Увидели меня – я меньше, чем рюкзак, который нес за спиной. «Молодой, иди сюда». – «Нет». Вижу, что бегут за мной. Я побежал побыстрее – путями, которые знал: часто там ходил, видел. Меня не догнали. Понятно, и под воздействием были, еле двигались. Не знаю, что со мной сделали бы.

  • 20-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
  • В прошлом сезоне РПЛ у Волкова 27 матчей, гол, ассист.
  • Он уроженец Читы.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Волков Сергей
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