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    Волков из «Краснодара» рассказал, как убегал от наркоманов

    Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что однажды ему нужно было убегать от наркоманов.

    – Тебе предлагали что-то употребить?

    – Конечно. Наркотики, кальяны, сигареты – да все что можно. Это не мое совсем.

    Об одном случае до сих пор даже родители не знают.

    – Каком?

    – Я учился во втором классе, опаздывал в школу, решил пойти коротким путем, через гаражи. Решил, пробегу. А там – наркоманы.

    – Как понял, что это наркоманы?

    – Вкалывали передо мной. Прямо шприцом в руку.

    Увидели меня – я меньше, чем рюкзак, который нес за спиной. «Молодой, иди сюда». – «Нет». Вижу, что бегут за мной. Я побежал побыстрее – путями, которые знал: часто там ходил, видел. Меня не догнали. Понятно, и под воздействием были, еле двигались. Не знаю, что со мной сделали бы.

    • 20-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне РПЛ у Волкова 27 матчей, гол, ассист.
    • Он уроженец Читы.

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    Источник: Sport24

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    05.07.2023 18:53
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