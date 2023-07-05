Топ-10 форвардов и страйкеров мира по версии ESPN

Спортивный портал ESPN составил рейтинг лучших атакующих игроков мира на текущий момент. Так выглядит топ страйкеров – футболистов, лучше себя проявляющих в завершении атак.

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

2. Карим Бензема («Аль-Иттихад»).

3. Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

4. Виктор Осимхен («Наполи»).

5. Роберт Левандовски («Барселона»).

6. Габриэль Жезус («Арсенал»).

7. Рандал Коло Муани («Айнтрахт»).

8. Александер Исак («Реал Сосьедад»).

9. Душан Влахович («Ювентус»).

10. Джонатан Дэвид («Лилль»).

Так выглядит список форвардов – под этим словом ESPN понимает игроков, которые лучше себя проявляют в создании моментов, сочетают в себе несколько атакующих качеств.

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

2. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»).

3. Лионель Месси («Интер Майами»).

4. Мохамед Салах («Ливерпуль»).

5. Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»).

6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

7. Рафаэль Леау («Милан»).

8. Лаутаро Мартинес («Интер»).

9. Кристофер Нкунку («Челси»).

10. Неймар («ПСЖ»).