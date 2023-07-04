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    Женский гандбольный Евро-2026 перенесен из России

    Федерация гандбола России сообщила о переносе женского чемпионата Европы-2026 из России.

    «Европейская федерация гандбола будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.

    20 ноября 2021 года Внеочередной конгресс ЕГФ утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года.

    Для нашей страны это было знаковым решением. Болельщики должны были получить возможность увидеть в Москве и Санкт-Петербурге игру лучших европейских гандболисток.

    К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру.

    Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

    В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну.

    Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола», – сказано в заявлении ФГР.

    Источник: ФГР

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    04.07.2023 22:36
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