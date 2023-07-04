Женский гандбольный Евро-2026 перенесен из России

Федерация гандбола России сообщила о переносе женского чемпионата Европы-2026 из России.

«Европейская федерация гандбола будет искать альтернативные варианты места проведения турнира.

20 ноября 2021 года Внеочередной конгресс ЕГФ утвердил Россию в качестве организатора женского чемпионата Европы 2026 года.

Для нашей страны это было знаковым решением. Болельщики должны были получить возможность увидеть в Москве и Санкт-Петербурге игру лучших европейских гандболисток.

К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях. А текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру.

Это касается инспекционных визитов представителей ЕГФ, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов.

В связи с этим после консультаций с руководством ЕГФ было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну.

Для всего российского спортивного и гандбольного сообщества оно является очень тяжелым, ведь для того, чтобы получить право организовать турнир, была проведена огромная работа. Надеемся на понимание поклонников гандбола», – сказано в заявлении ФГР.