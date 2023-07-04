Иньеста: «Я обнимал жену, но ощущения были, будто обнимал подушку. Я мог купить все машины мира, но с жизненными проблемами трудно сталкиваться. Я страдал от депрессии»

Андрес Иньеста в откровенном интервью рассказал, что в 2009 году пережил депрессию. Она появилась после смерти его друга Даниэля Харке, экс-игрока «Эспаньола».

«Я решил высказаться о своем психическом здоровье, когда я испытывал проблемы. Я знаю, что я публичная личность, но я должен был говорить как есть. Я никогда не думал о том, что люди назовут меня сумасшедшим или слабым.

Когда я страдал от депрессии, самым приятным за день было принять таблетку и лечь спать. Ты теряешь радость от жизни, от всего. Я обнимал жену, но ощущения были, будто обнимал подушку. Ничего не чувствуешь.

Я все еще хожу на терапию, так как мне нужно быть в мире с самим собой. Мне нравится слушать, как профессионалы говорят о психическом здоровье и депрессии. Жизнь учит, что депрессия и проблемы с психическим здоровьем могут коснуться каждого. Суть не в материальных вещах. Я мог купить все машины мира, все, что хотел, но с жизненными проблемами все еще трудно сталкиваться. Нужно тренировать свой мозг», – сказал Иньеста в подкасте The Wild Project.