Месси все знал? В интернете всплыли слова Лео о Роналду ровно за год до скандального ухода португальца из «МЮ»

В соцсетях вспомнили интервью Лионеля Месси в ноябре позапрошлого года.

Тогда аргентинец давал интервью газете Marca. Его спросили, что он думает о возвращении своего главного соперника в Англию.

Тогда казалось, что у Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» все будет хорошо – он триумфально вернулся в клуб, сделал дубль в первом же матче, а всего забил 10 голов в первых 14 играх в АПЛ и Лиге чемпионов. Но, кажется, Месси что-то предчувствовал. Вот его слова в интервью Marca: «Юнайтед – очень сильная команда с отличными игроками. Криштиану уже знал клуб, но это было на другом этапе его карьеры.

С самого начала он забивает, как всегда, у него не было проблем с адаптацией. Но у них не все хорошо в Премьер-лиге, это очень сложный турнир, много равных соперников, любая мелочь влияет на результат. После декабря многое может измениться».

Особенно пророческими выглядят слова о том, что Криштиану «знал клуб на другом этапе» – по крайней мере в контексте того, что в скандальном интервью Пирсу Моргану Роналду сказал, что в клубе ничего не поменялось с тех пор, как он выступал за него первый раз.