«Спартак» хочет купить защитника «Тоттенхэма», рекордный трансфер Тонали, «Барса» до сих пор платит Месси и другие новости

«Коринтианс» сформулировал предложение по Венделу из «Зенита»

Кузяев не вернется в «Зенит»: он рассматривает два варианта продолжения карьеры

Неймару предложили 600 миллионов в Саудовской Аравии

«Барселона» до сих пор платит зарплату Месси – он ушел из клуба два года назад

«Ньюкасл» купил Тонали у «Милана» за 70 миллионов. Этот трансфер побил три рекорда

«Спартак» отказался от трансфера игрока сборной Мексики

Джеррард стал главным тренером саудовского «Аль-Иттифака». Также в Саудовскую Аравию наконец перебрался Марсело Брозович

Названо условие для автоматического продления контракта Дзюбы с «Локомотивом»

«Спартак» хочет купить защитника «Тоттенхэма»

Шиманьски может покинуть «Фейеноорд»: клуб отказался поднимать зарплату игроку «Динамо»