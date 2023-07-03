«Спартак» отказался от трансфера игрока сборной Мексики

а зря, у него поставленный удар, как раз после Фернандо у Спартака некому бить штрафные.
«Спартаку» предлагали купить полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса.
По информации Metaratings, трансфер мог обойтись в 8-9 миллионов евро, а сам футболист мог получать зарплату в размере 2,3 миллиона евро в год.
Руководство «Спартака» отказалось от кандидатуры Чавеса, так как приоритетом клуба являются другие футболисты. Клубы не проводили официальные переговоры.
- У 27-летнего Чавеса 2 гола в 19 матчах за сборную Мексики.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.