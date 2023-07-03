Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спартак» отказался от трансфера игрока сборной Мексики

    «Спартаку» предлагали купить полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса.

    По информации Metaratings, трансфер мог обойтись в 8-9 миллионов евро, а сам футболист мог получать зарплату в размере 2,3 миллиона евро в год.

    Руководство «Спартака» отказалось от кандидатуры Чавеса, так как приоритетом клуба являются другие футболисты. Клубы не проводили официальные переговоры.

    • У 27-летнего Чавеса 2 гола в 19 матчах за сборную Мексики.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Новости по теме
    «Спартак» хочет купить защитника «Тоттенхэма» 2
    Орлов объяснил на примере Соболева, почему российские футболисты хуже европейских 14
    «Филькина грамота»: Хусаинов раскритиковал переговоры судей в матче «Зенит» – «Спартак» 20
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2555

      Челнинец 5 часов назад

      а зря, у него поставленный удар, как раз после Фернандо у Спартака некому бить штрафные.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14472

      R_a_i_n 6 часов назад

      Цука, шикарный опорник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15360

      Алексей З 6 часов назад

      Если клубы не проводили официальные переговоры, с чего тогда это обсуждать ?
      Сами придумывают, а потом опровергают и вроде в теме...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 