«Спартак» отказался от трансфера игрока сборной Мексики

«Спартаку» предлагали купить полузащитника «Пачуки» и сборной Мексики Луиса Чавеса.

По информации Metaratings, трансфер мог обойтись в 8-9 миллионов евро, а сам футболист мог получать зарплату в размере 2,3 миллиона евро в год.

Руководство «Спартака» отказалось от кандидатуры Чавеса, так как приоритетом клуба являются другие футболисты. Клубы не проводили официальные переговоры.