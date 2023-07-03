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    Неймару предложили 600 миллионов в Саудовской Аравии

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Аль-Хиляль».

    Саудовский клуб предложил ему трехлетний контракт на общую сумму 600 миллионов евро.

    Также бразильцем интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».

    • Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
    • Контракт форварда с парижским клубом действует до лета 2025-го.

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    Источник: твиттер журналиста Fanatik Якупа Чинара

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +235

      odessakmv 9 часов назад

      видимо Арабы что-то знают про Евро ;)

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      Рейтинг: +2794

      BlackMurder 13 часов назад

      Так если он не играет с февраля, то не факт , что он стоит этих денег

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