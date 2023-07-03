Неймару предложили 600 миллионов в Саудовской Аравии

видимо Арабы что-то знают про Евро ;)
Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Аль-Хиляль».
Саудовский клуб предложил ему трехлетний контракт на общую сумму 600 миллионов евро.
Также бразильцем интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».
Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Аль-Хиляль».
Саудовский клуб предложил ему трехлетний контракт на общую сумму 600 миллионов евро.
Также бразильцем интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».
Так если он не играет с февраля, то не факт , что он стоит этих денег