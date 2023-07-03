«Барселона» до сих пор платит зарплату Месси – он ушел из клуба два года назад

Умеют люди воровать, ой контракты заключать....
А такой контракт это воровство.....
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси.
«Ему причитаются отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно», – сказал Лапорта.
- Аргентинец покинул «Барсу» 2 года назад.
- До этого лета он выступал за «ПСЖ».
- Следующий клуб 36-летнего Месси – «Интер Майами».