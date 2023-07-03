«Барселона» до сих пор платит зарплату Месси – он ушел из клуба два года назад

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси.

«Ему причитаются отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно», – сказал Лапорта.