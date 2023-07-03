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    • «Барселона» до сих пор платит зарплату Месси – он ушел из клуба два года назад

    «Барселона» до сих пор платит зарплату Месси – он ушел из клуба два года назад

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб продолжает выплачивать зарплату Лионелю Месси.

    «Ему причитаются отсроченные выплаты по зарплате, которые были согласованы с предыдущим руководством. Платежи заканчиваются в 2025 году. Выплаты производятся неукоснительно», – сказал Лапорта.

    • Аргентинец покинул «Барсу» 2 года назад.
    • До этого лета он выступал за «ПСЖ».
    • Следующий клуб 36-летнего Месси – «Интер Майами».

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    Источник: La Vanguardia

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +68292

      portero 10 часов назад

      Умеют люди воровать, ой контракты заключать....
      А такой контракт это воровство.....

      1
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      Рейтинг: +300

      JIEGEHDA > portero 10 часов назад

      Если у тебя условные 12 м каждый год . Но чтоб по документам попадать и без нарушении , то тебе вместо 3 лет по 12 м первые три года дают по 10 , и ещё 3 года по 2 м . Независимо закончился контракт или нет)) так что там скорее Месси пошёл на уступки

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      Рейтинг: +68292

      portero > JIEGEHDA 10 часов назад

      Ну это же махинации чистые, отсроченные выплаты.... удивительный уход от нарушений и почему в нём не найдут новых нарушений????

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