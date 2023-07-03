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    • Почеттино впервые прокомментировал свое назначение в «Челси»

    Почеттино впервые прокомментировал свое назначение в «Челси»

    Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о работе в лондонском клубе.

    51-летнего аргентинца назначили в конце мая, но он дал первое интервью только сейчас.

    «Для меня приятно и почетно работать в «Челси». Я очень хорошо знаю этот клуб, входящий в число величайших в мире. Принять предложение от него было легко.

    Мы будем усердно работать над тем, чтобы болельщики могли наслаждаться футболом. История «Челси» – это победы. Но важно и то, как мы будем добывать эти победы.

    Культура важна. «Челси» был лучшей командой Англии в последние 10-15 лет. Я очень хорошо знаю АПЛ и то, что означает культура «Челси», – сказал Почеттино.

    • «Челси» подписал с новым тренером контракт до 2025 года с опцией продления еще на сезон.
    • Почеттино сменил Фрэнка Лэмпарда, который временно возглавлял команду после увольнения Грэма Поттера.
    • Лондонцы в следующем сезоне не будут участвовать в еврокубках.

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    Источник: сайт «Челси»

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