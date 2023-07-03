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    • Шакил О′Нил: «Земля – плоская. Я летел из США в Австралию и за это время самолет ни разу не перевернулся и не летел вниз головой»

    Шакил О′Нил: «Земля – плоская. Я летел из США в Австралию и за это время самолет ни разу не перевернулся и не летел вниз головой»

    Четырехкратный чемпион НБА Шакил О′Нил в подкасте The Kyle & Jackie O Show признался, что склонен верить в теорию плоской Земли, и привел доказательства.

    «Это теория. Это всего лишь теория, нас многому учат. Это всего лишь теория. Сегодня я летел 20 часов на самолете из США в Австралию. Я не перевернулся и не летел вниз головой. Говорят, что Земля вращается. Я живу на озере уже 30 лет и ни разу не видел, чтобы озеро двигалось влево или вправо.

    Когда один из ведущих сказал, что из США в Австралию можно добраться с обоих побережий, Шак ответил: «Все равно это прямая линия».

    Источник: Sports.ru

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