Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о ситуации на Украине.

– На Украине есть поговорка: не съем, так понадкусываю. Они этим занимаются в футболе, который сейчас очень политизирован.

Нам надо побеждать – других вариантов нет. Побеждать надо на всех фронтах – и на футбольном, и на спортивном, и в СВО.

Уважают силу и правду. А на нашей стороны и правда, и сила.

– Как ситуация с прилeтами снарядов?

– Мне кажется, у нас сейчас поспокойнее, чем в Белгородской или Курской областях, у нас нет обстрелов.

Попытки диверсий бывали, они пытались беспилотниками атаковать, какие-то катера в бухту отправлять, но всe сбивалось на подступах.

– Многие из-за военного конфликта и разных взглядов на него были вынуждены разорвать связь с родственниками, друзьями. А вы?

– Я с этим тоже столкнулся. С родственниками бывали неприятные разговоры. А друзья до сих пор есть в Киеве, в Полтаве. Поддерживаем отношения, переписываемся – мы мыслим одинаково, на одной волне.

Безусловно, с кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, а они – на стороне тьмы и лжи.