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    • «Я на стороне правды и света, они – на стороне тьмы и лжи»: гендиректор «Севастополя» – о родственниках на Украине

    «Я на стороне правды и света, они – на стороне тьмы и лжи»: гендиректор «Севастополя» – о родственниках на Украине

    Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о ситуации на Украине.

    – На Украине есть поговорка: не съем, так понадкусываю. Они этим занимаются в футболе, который сейчас очень политизирован.

    Нам надо побеждать – других вариантов нет. Побеждать надо на всех фронтах – и на футбольном, и на спортивном, и в СВО.

    Уважают силу и правду. А на нашей стороны и правда, и сила.

    – Как ситуация с прилeтами снарядов?

    – Мне кажется, у нас сейчас поспокойнее, чем в Белгородской или Курской областях, у нас нет обстрелов.

    Попытки диверсий бывали, они пытались беспилотниками атаковать, какие-то катера в бухту отправлять, но всe сбивалось на подступах.

    – Многие из-за военного конфликта и разных взглядов на него были вынуждены разорвать связь с родственниками, друзьями. А вы?

    – Я с этим тоже столкнулся. С родственниками бывали неприятные разговоры. А друзья до сих пор есть в Киеве, в Полтаве. Поддерживаем отношения, переписываемся – мы мыслим одинаково, на одной волне.

    Безусловно, с кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, а они – на стороне тьмы и лжи.

    • «Севастополь» сможет принять участие во Второй лиге России в сезоне-2023/24.
    • Крымский клуб получил аттестат ФНЛ. Он сыграет в дивизионе «Б».
    • УЕФА запретил командам из Крыма участвовать в турнирах под эгидой РФС.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 12:59
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      valsbaston 5 часов назад

      Нам надо побеждать====Чалого на фронт.Без таких не будет победы.

      0
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      Рейтинг: +643

      eugen-han 6 часов назад

      Верно высказался.
      Можно добавить, что ближние - это не всегда близкие, которые как правило оказываются врагами нашими. Но самый главный враг человека,- это он сам себе. Так что молитесь о врагах своих и в первую очередь начни с себя,- это не пустые слова.
      Идет священная *****, где Россия с Божьей помощью борется с фашисткой и нацисткой ордой, где иезуитский орден играет не последнюю роль.

      0
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      Рейтинг: +15360

      Алексей З 9 часов назад

      " сила есть , ума не надо ", вот что происходит.
      Может этому челу стало легче и лучше живётся , когда по всей Украине объявляют воздушную тревогу ?

      2
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      Рейтинг: +1252

      Спартач80 > Алексей З 6 часов назад

      Мне лучше живётся,у меня там друзья воюют,против вас,ублюдков...

      0
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      Рейтинг: +15360

      Алексей З > Спартач80 6 часов назад

      Ублюдка ты в зеркало можешь увидеть.
      Если тебе доставляет радость горе других , то проблемы ищи в своей голове.

      2
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      Рейтинг: +5018

      fakeid 10 часов назад

      недавно продали однушку в спб. так её у нас купила семья из крыма, муж-жена и 2 ребёнка. как они там жить собрались - без понятия. но по их словам, они были вынуждены уехать из крыма, в котором у них остался дом, и который они никому не смогли продать, поэтому в деньгах крайне ограничены, со всеми маткапиталами вышло только купить однушку. а почему они сбежали оттуда - ну вот гендир севастополя не поверит, если ему рассказать.

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      Рейтинг: +14472

      R_a_i_n > fakeid 9 часов назад

      Так ты сам тут расскажи.

      1
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      Рейтинг: +23157

      Persona_non_Grata 10 часов назад

      "Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!" ... - Вроде бы всё просто, да вот только правда у каждого своя ...

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      Рейтинг: +5462

      Питерский князь 10 часов назад

      Они стороны дырки в жопе Америки.
      От туда выходит хохловская жрачка.
      :)))

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