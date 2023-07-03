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  • «Я на стороне правды и света, они – на стороне тьмы и лжи»: гендиректор «Севастополя» – о родственниках на Украине

«Я на стороне правды и света, они – на стороне тьмы и лжи»: гендиректор «Севастополя» – о родственниках на Украине

3 июля 2023, 12:59
3

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый высказался о ситуации на Украине.

– На Украине есть поговорка: не съем, так понадкусываю. Они этим занимаются в футболе, который сейчас очень политизирован.

Нам надо побеждать – других вариантов нет. Побеждать надо на всех фронтах – и на футбольном, и на спортивном, и в СВО.

Уважают силу и правду. А на нашей стороны и правда, и сила.

– Как ситуация с прилeтами снарядов?

– Мне кажется, у нас сейчас поспокойнее, чем в Белгородской или Курской областях, у нас нет обстрелов.

Попытки диверсий бывали, они пытались беспилотниками атаковать, какие-то катера в бухту отправлять, но всe сбивалось на подступах.

– Многие из-за военного конфликта и разных взглядов на него были вынуждены разорвать связь с родственниками, друзьями. А вы?

– Я с этим тоже столкнулся. С родственниками бывали неприятные разговоры. А друзья до сих пор есть в Киеве, в Полтаве. Поддерживаем отношения, переписываемся – мы мыслим одинаково, на одной волне.

Безусловно, с кем-то общение закончилось. Я на стороне правды и света, а они – на стороне тьмы и лжи.

  • «Севастополь» сможет принять участие во Второй лиге России в сезоне-2023/24.
  • Крымский клуб получил аттестат ФНЛ. Он сыграет в дивизионе «Б».
  • УЕФА запретил командам из Крыма участвовать в турнирах под эгидой РФС.

Источник: «Бизнес Online»
Россия
Комментарии (3)
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Persona_non_Grata
1688380235
"Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!" ... - Вроде бы всё просто, да вот только правда у каждого своя ...
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eugen-han
1688394723
Верно высказался. Можно добавить, что ближние - это не всегда близкие, которые как правило оказываются врагами нашими. Но самый главный враг человека,- это он сам себе. Так что молитесь о врагах своих и в первую очередь начни с себя,- это не пустые слова. Идет священная *****, где Россия с Божьей помощью борется с фашисткой и нацисткой ордой, где иезуитский орден играет не последнюю роль.
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